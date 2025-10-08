Italia, Gattuso e il siparietto a Coverciano: "Devo andare in Calabria, mamma non fa passare nessuno..."  

Mentre l' Italia è al lavoro a Coverciano per preparare le due sfide valide per la qualificazione ai Mondiali contro Estonia e Israele, una delegazione composta dal presidente Federale Gravina , dal capitano Donnarumma e dal ct Gattuso si è recata al Museo del Calcio. " Ci tenevo, è la prima volta che vengo qui. Sono entrato e devo dire che è davvero emozionante . Molti ricordi, complimenti". Queste le dichiarazioni del commissario tecnico nei confronti del presidente della Fondazione Museo del Calcio, Matteo Marani.

Il siparietto tra Gattuso e Marani: "Ho un debito con te..."

"Io ho un debito con te... me lo ricordo. Ma devo andare giù in Calabria, perché mamma non fa passare nessuno, consegnarti le famose scarpette del 2006 e portarle qui". Questo il siparietto di cui Gennaro Gattuso si è reso protagonista con Marani, con il museo che si prepara così ad accogliere un nuovo cimelio. Immancabile, quindi, un commento sullo stato d'animo dello stesso Gattuso: "Coprire questo ruolo mi riempie di orgoglio, sento tanta responsabilità, ma sono orgoglioso di essere il ct".

Donnarumma: "Abbiamo una grande responsabilità"

Anche il capitano degli Azzurri, Donnarumma, ha preso parola con un breve intervento: "Abbiamo una grande responsabilità, una grande storia dietro di noi. Da parte mia e di tutti i ragazzi, dobbiamo dare tutto per scriverne ancora tante altre pagine ancora tante pagine, speriamo di farlo insieme al mister: questo è il mio augurio. Complimenti per questo fantastico museo, fa venire la pelle d'oca".