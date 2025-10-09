Ombre azzurre sulle strade per il Mondiale: Italia preoccupata

Si parla poco, anzi niente, di calcio. Era scontato, forse inevitabile, ma rischia di diventare un boomerang e può trasformare il cammino dell’Italia verso il Mondiale in una rincorsa a ostacoli. Infantino e la Fifa, si può dire, ci hanno beffato due volte. Il calendario a incastro con la Nations ha aperto una corsia preferenziale per la fuga della Norvegia prima ancora che Spalletti crollasse a Oslo. Israele, sorteggiata nello stesso girone, ha portato il conflitto di Gaza al centro del tema calcistico, provocando il dibattito (sterile) legato alla partita del Friuli. Udine blindata per motivi di sicurezza, lo stadio circondato dai cortei Pro Pal, ma l’Italia ha l’obbligo di giocare, altrimenti perderebbe 0-3 a tavolino, sprofondando in un’altra catastrofe sportiva. Sarebbe la terza di fila dopo aver saltato Russia 2018 e Qatar 2022. I timori di Gattuso sono comprensibili, le preoccupazioni di Gravina superiori. Per ora il presidente ha risposto nell’unica maniera possibile, cioè aderendo alle iniziative di Uefa Fondation for Children. La Figc contribuirà economicamente a due progetti di sostegno per le “azioni umanitarie di Medicins di Monde” (strutture sanitarie di emergenza) e per “Handicap International - Humanity & Inclusion” (kit di pronto soccorso e alimentari per bambini, riabilitazione per feriti gravi e persone disabili). «Siamo addolorati per quanto sta avvenendo, la Figc è attiva anche in altre zone di guerra, volevamo testimoniare la nostra sensibilità e vicinanza ai bambini palestinesi con un atto concreto». Chissà se basterà per placare le proteste. Gravina in serata è intervenuto all’inaugurazione del nuovo Museo del Calcio di Coverciano con Gattuso, Donnarumma e Buffon. Il capodelegazione nel pomeriggio aveva ripetuto un concetto già espresso. «Al 90% ci toccheranno i playoff e non ci deve essere alcun timore a parlarne, ma c’è un 10% in cui può ancora succedere di tutto e che può tornare 50% all’improvviso».