Tonali: "C'è una partita che vorrei rigiocare con l'Italia. Avrei voluto partecipare ai Mondiali del 2006"  

Il cammino dell'Italia verso il Mondiale è sempre più complicato , con le delicate sfide contro Estonia e Israle per gli azzurri del ct Gattuso. E mentre l'ombra dei playoff è dietro l'angolo , Sandro Tonali si racconta ai canali social della Figc dal ritiro di Coverciano, in vista del doppio impegno. Ex Milan e ora in forza al Newcastle, Tonali è uno dei punti chiave del centrocampo azzurro .

Tonali: "Avrei voluto giocare ai Mondiali del 2006. Se potessi rigiocare una partita..."

La domanda più 'pesante' per Tonali è quella su quale partita rigiocherebbe. E, senza dubbi, risponde: "Quella contro la Macedonia. Lì è andato tutto storto, abbiamo fatto 30 tiri subendone uno. Sono quelle giornate in cui la palla pesa 50 chili. Vorrei sicuramente rigiocare quella partita". Dovendone scegliere una positiva invece: "Mi sarebbe piaciuto giocare la finale dei Mondiali 2006, Se potessi rivivere un momento, direi tutto il periodo di quel Mondiale, in cui il gruppo ha ha avuto un coraggio e una forza incredibile. Vivere quei momenti mi darebbe grande forza, avrei voluto esserci".