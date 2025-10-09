Tonali e quella tazza con le foto di Gattuso: "Tutte le colazioni da bambino..."

Nei suoi anni al Milan, Sandro Tonali è stato spesso accostato a una leggenda dei rossoneri, Gennaro Gattuso. Per grinta, per cattiveria agonistica e per attaccamento alla maglia. Il centrocampista non ha mai nascosto la sua ammirazione per Gattuso. E ora se lo è ritrovato come ct della Nazionale italiana. Ai microfoni della Uefa ha commentato così la prima chiamata con lui: "All'inizio non me l'aspettavo. Mi sono passate molte cose per la testa. Quando succedono cose del genere, sei ovviamente felice ma anche un po' intimidito. Vuoi raccogliere la sfida, ma sai che la stai affrontando insieme a lui, e questo ti dà quel qualcosa in più".