Tonali e quella tazza con le foto di Gattuso: "Tutte le colazioni da bambino..."

Nei suoi anni al Milan, Sandro Tonali è stato spesso accostato a una leggenda dei rossoneri, Gennaro Gattuso. Per grinta, per cattiveria agonistica e per attaccamento alla maglia. Il centrocampista non ha mai nascosto la sua ammirazione per Gattuso. E ora se lo è ritrovato come ct della Nazionale italiana. Ai microfoni della Uefa ha commentato così la prima chiamata con lui: "All'inizio non me l'aspettavo. Mi sono passate molte cose per la testa. Quando succedono cose del genere, sei ovviamente felice ma anche un po' intimidito. Vuoi raccogliere la sfida, ma sai che la stai affrontando insieme a lui, e questo ti dà quel qualcosa in più".
Tonali e la tazza di Gattuso: "C'è ancora"
Chissà che tra le tante cose passate nella testa in quella chiamata non ci sia passata anche quella tazza con tutte le immagini di Gattuso. Tonali infatti ai canali social della Naziona ha raccontato un retroscena della sua infanzia ammirando Rino: "Mi avevano regalato una tazza con tutte immagini di Gattuso. L'ho tenuta per tutte le colazioni di 4/5 anni. Poi è successo un disastro, ma la tazza l'ho riattaccata pezzo per pezzo con la colla e c'è ancora".