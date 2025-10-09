L'Italia verso l'Estonia, tutti i dubbi di Gattuso: Spinazzola insidia Dimarco, Locatelli favorito su Cristante

Allenamento intenso oggi a Coverciano per la Nazionale italiana , che prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato a Tallinn contro l’ Estonia , valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 . La giornata è iniziata con una sessione video al mattino, seguita nel pomeriggio da un allenamento focalizzato soprattutto sulle palle inattive , dopo una fase iniziale di riscaldamento fisico e atletico.

Verso l'Estonia: modulo 4-1-3-2 per Gattuso

Il commissario tecnico Gattuso ha coinvolto l’intera rosa, alternando tutti i giocatori senza però fornire indicazioni chiare sulla formazione titolare. Anche la partitella finale, giocata a ranghi misti, non ha sciolto i dubbi. Tuttavia, tutto lascia pensare che l’Italia possa schierarsi con il modulo 4-1-3-2, già utilizzato con successo contro Estonia e Israele.

Le scelte sui singoli

Resta da definire chi ricoprirà il ruolo di regista davanti alla difesa: al momento Locatelli sembra favorito su Cristante. A centrocampo, insieme a Barella e Tonali, è aperto il ballottaggio tra Cambiaso e Frattesi. In difesa, Spinazzola insidia Dimarco per un posto sulla corsia sinistra. Il programma degli Azzurri prevede un’ultima seduta d’allenamento domattina alle 10 a Coverciano, poi nel pomeriggio la partenza per l’Estonia.