Delusione Italia al Mondiale U20: gli azzurrini di Nunziata perdono agli ottavi contro gli USA

Doppietta di un giocatore del Parma, poi raddoppia Tsakiris su punizione
Delusione Italia al Mondiale U20: gli azzurrini di Nunziata perdono agli ottavi contro gli USA
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Finisce agli ottavi di finale il percorso dell'Italia Under 20 nel Mondiale di categoria che si sta giocando in Cile. Gli Azzurrini sono stati eliminati dai pari età degli Stati Uniti.

Mondiale Under 20, Italia eliminata dagli Stati Uniti

Il match è terminato 3-0 per gli americani: ad aprire le marcature Benjamin Cremaschi (15'), classe 2005 che gioca nel Parma. Pochi minuti prima, però, da segnalare un tiro-cross di Mosconi stampatosi sul palo. Gli USA, in ogni caso, mettono in difficoltà l'Italia per tutta la prima frazione.

In gol Cremaschi e Tsakiris

Nel secondo tempo Cremaschi e compagni insistono e al 79', dopo un gran parata di Seghetti su Tsakiris, gli Stati Uniti raddoppiano proprio con una punizione di Tsakiris su cui proprio Seghetti (e la barriera) non sono perfetti. Nel recupero Cremaschi sigla la sua personale doppietta per il definitivo 3-0. Gli USA se la vedranno quindi contro una tra Marocco e Corea del Sud ai quarti di finale.

 

 

