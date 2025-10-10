Scatta il conto alla rovescia per Estonia-Italia , gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026 , in programma domani, sabato 11 ottobre, alle 20:45, alla A. Le Coq Arena di Tallinn. Gli azzurri vanno a caccia della quarta vittoria consecutiva per consolidare il secondo posto in classifica nel gruppo I alle spalle della Norvegia capolista e staccare Israele di 3 punti a parità di partite giocate. A presentare la sfida sono stati il ct Gennaro Gattuso e il difensore Riccardo Calafiori . Rivivi la diretta su CorrieredelloSport.it .

19:15

Calafiori a Sky: "Non riesco a vedere l'Italia fuori dal Mondiale"

Ai microfoni di Sky Sport, è poi toccato a Riccardo Calafiori: "In teoria sono terzino, ma specialmente in questo inizio di campionato mi sto divertendo molto, con libertà e consapevolezza in mezzo al campo, dove posso dare tanto e dare una mano alla squadra. Posso fare bene. Stiamo lavorando bene, con tanta intensità, non me l'aspettavo. Spero ci possa aiutare tanto in partita, perché a livello internazionale sono tutte un po' rognose da affrontare le partite. Rispetto a quella con Israele, domani dobbiamo riconoscere meglio le situazioni di pericolo e attaccare. Il Mondiale? Non riesco a vedere l'Italia fuori dal Mondiale, mi è dispiaciuto le ultime due volte e faremo di tutto per andarci".

19:13

Gattuso: "Per andare al Mondiale bisogna passare da partite come quella di domani"

Gattuso ha poi concluso: "Mi piace quando occupiamo campo con giocatori che non ti aspetti, perché il calcio moderno è questo: vedi centrali che si trovano a 20 metri dalla porta avversaria, ma bisogna avere equilibrio e capire certe cose, giocando di reparto e cercando di fare bene. Siamo qui per andare al Mondiale, abbiamo tutti il peso di voler andare al Mondiale. Ma per andarci, bisogna passare partite come quella di domani".

19:12

Gattuso su Spinazzola

Su Spinazzola, Gattuso ha aggiunto: "Uno può giocare 30, può giocare 40, l'importante è farsi trovare pronto, con grande voglia, veemenza, orgogliosi di indossare questa maglia. Ma Raspadori, Spinazzola, Cambiaso, Orsolini, ci sono tanti buoni giocatori. Domani vedremo chi scenderà in campo, ma è importante pensare anche ai cambi che possono fare la differenza".

19:10

Gattuso: "Un orgoglio allenare questo gruppo"

"Devono annusare il pericolo, senza sottovalutare la partita. Ci giochiamo tanto e sarà una partita molto molto difficile, lo abbiamo toccato con mano anche a Bergamo. Abbiamo segnato solo intorno al 60', ma questo gruppo mi piace perché è un gruppo serio, lavora con grande serietà, hanno facce positive e stanno bene insieme. Mi piace molto per come si allenano e per come stanno insieme. Per me è un orgoglio allenare questo gruppo qua", parola di Gattuso.

19:09

Gattuso a Sky: "12 punti a disposizione, pensiamo alla nostra partita"

Così Gattuso a Sky Sport: "Bisogna guardare la classifica. Abbiamo 12 punti a disposizione, bisogna pensare alla partita di domani. Ci è stato chiesto se vediamo un tempo della Norvegia, ma noi dobbiamo pensare alla nostra partita su un campo difficile, dopo vediamo cosa succede in Norvegia".

19:01

Terminata la conferenza stampa di Gattuso e Calafiori

Va in archivio la conferenza stampa di vigilia di Gattuso e Calafiori. A breve, i due saranno protagonisti ai microfoni di Sky Sport.

18:58

Calafiori: "Le differenze con la Premier? Basta vedere quanto hanno speso in Inghilterra..."

Calafiori è poi tornato sulle differenze tra Serie A e Premier: "Basta guardare quanto hanno speso i club di Premier League rispetto a quelli italiani, purtroppo o per fortuna ci sono entrate diverse. Il livello non è così diverso, ma sono diversi proprio come campionati. Io avevo dentro la cosa di andare a giocare in Inghilterra, quindi per questo ho scelto di andare".

18:56

Gattuso: "Raspadori trequartista? Ci può stare"

Sulla posizione di Raspadori, Gattuso ha precisato: "Trequartista? Ci può stare, poi sono le dinamiche che decidono le posizioni. Si può trovare in quella fetta di campo, ma dipende come vogliamo coprire e dalle rotazioni che faremo. Esordio per Cambiaghi? È pronto, altrimenti che lo abbiamo chiamato a fare... Raspadori suo omologo? Jack può fare tutte e due le fasi, ha due gambe che sono due tronchi, è più attaccante di Cambiaghi, però anche Cambiaghi è un giocatore pronto e ha sofferto l'anno scorso un infortunio molto grave. È pronto per dare una mano alla nostra squadra".

18:54

Gattuso e Calafiori sulla Serie A di oggi

"La Serie A? Credo sia più incerto negli ultimi 2-3 anni, - ha detto Calafiori, oggi all'Arsenal - dove si giocano fino all'ultimo il titolo, rendendolo più bello da vedere. Sempre legato all'Italia". E poi Gattuso: "Il nostro campionato è complesso, perché il livello è molto molto alto, perciò gli allenatori che vengono da noi sono molto preparati. Bisogna essere molto preparati per allenare nel nostro campionato".

18:51

Il ruolo di Raspadori

Non mancano i dubbi di formazione per Gattuso: "Raspadori dal 1'? Sì, può essere una soluzione. Poi, penso che con i cinque cambi i giocatori si devono far trovare pronti. Poi che siano 30, 40, 50... Devono farsi trovar pronti".

18:50

Gattuso: "Peccato che abbiamo la partita domani..."

Gattuso ha poi aggiunto: "Il coraggio? Penso che lo rivedremo. Devo ringraziare questi ragazzi, avete visto l'aria, un'aria che mi piace molto, grande intensità e grandissima voglia. Annusare un po' il pericolo, questo dobbiamo trasmetterlo io e il mio staff, cercando di capire le scelte che vanno fatte. I ragazzi spingono, vanno molto forte. Peccato che abbiamo la partita domani... Domani devi confermare quello che fai, sto vedendo grande ambiente e grandi allenamenti e sono molto soddisfatto".

18:49

Gattuso lancia Spinazzola a destra: "È pronto"

"Spinazzola è un ragazzo sorridente, oltre ad essere un giocatore dalle grandissime qualità - ha sottolineato Gattuso -. Ho visto quello che pensavo: preferisce giocare a sinistra, ma sa che in questo momento ci deve dare una mano e questo è già tanto. È venuto con grande disponibilità, è pronto e lo ringrazio ancora".

18:48

Gattuso: "La Norvegia? Pensiamo a noi"

Ancora Gattuso: "Dobbiamo pensare alla partita di domani, a fare i punti, massima concentrazione, senza pensare al resto. Poi vedremo quello che succederà, pensando a noi e senza guardare una cosa mentre stiamo preparando un'altra".

18:47

Calafiori: "Non dobbiamo fare calcoli, pensiamo a vincere"

Poi, la parola a Calafiori: "Concordo con il mister, io e la squadra siamo tutti concentrati sulla partita di domani. Poco prima di noi giocherà anche la Norvegia, non faremo calcoli. Dobbiamo pensare a vincere domani, poi li faremo magari".

18:44

Gattuso in conferenza: "Non siamo ancora ai playoff, ci giochiamo tanto"

Gattuso apre così la sua conferenza stampa: "La verità è che noi dobbiamo fare più punti possibili, perché Israele è là e non possiamo fare calcoli. Non è che in automatico facciamo i playoff, dobbiamo giocare e vincere le partite, non scherzare col fuoco. Domani per noi è una partita importante, martedì un'altra partita importante. Finché la matematica non dice che dobbiamo andare ai playoff... Ma dobbiamo arrivare ai playoff e arrivare secondi, ma parliamo in modo serio, io e i miei calciatori lo sappiamo. Non abbiamo fatto nulla, abbiamo fatto solo due partite, ci giochiamo tanto e penso debba essere nella testa di tutti".

18:40

Domani tutto esaurito a Tallinn

In vista di domani, sold out la Le Coq Arena di Tallinn: attesi oltre 14.000 spettatori nello stadio che ospita le partite casalinghe dell'Estonia.

18:36

In corso il walk-around a Tallinn

L'Italia è arrivata alla A. Le Coq Arena di Tallinn. I giocatori di Gattuso sono attualmente sul terreno di gioco che ospiterà la gara di domani, per il consueto walk-around che precede le interviste e la conferenza stampa della vigilia.

18:30

Cosa deve fare l'Italia per andare al Mondiale: tutti i calcoli

Se vuole andare al Mondiale, l'Italia è obbligata a vincere tutte le restanti partite di queste qualificazioni. Ma non solo, perché al momento gli Azzurri non sono padroni del proprio destino. La Norvegia è avanti in classifica grazie al 3-0 nello scontro diretto e, soprattutto, in virtù di una differenza reti nettamente superiore a quella della Nazionale. A questo punto, per evitare i playoff, l'Italia deve sperare almeno in un pari della selezione di Solbakken, impegnata domani contro Israele alle 18. Poi, se la Norvegia non dovesse vincere, basterebbe un percorso netto dell'Italia per conquistare il primo posto del raggruppamento. Il nuovo confronto diretto con i norvegesi è in programma a San Siro il 16 novembre alle 20:45.

18:21

Kean miglior marcatore della gestione Gattuso

Ad oggi, è Moise Kean il miglior marcatore della gestione Gattuso con tre gol segnati. Alle sue spalle Mateo Retegui con le due reti messe a segno a Bergamo contro l'Estonia.

18:08

Italia, riecco Bryan Cristante

Il centrocampista della Roma torna tra i convocati dopo il gol vittoria contro la Fiorentina: l'ultima chiamata in azzurro risale alla sconfitta contro la Macedonia che ha eliminato la Nazionale dai playoff per andare al Mondiale del 2022. Il ct Gattuso può contare anche su di lui a centrocampo per le sfide contro Estonia e Isreale. LE SUE PAROLE

18:00

A breve il walk-around degli Azzurri

Attesa per la conferenza stampa e le interviste di Gattuso e Calafiori. Prima, ci sarà spazio per il walk-around sul terreno di gioco della A. Le Coq Arena di Tallinn.

17:50

Tutti i dubbi di Gattuso

Non mancano i dubbi di formazione in vista di Estonia-Italia: cosa ha provato Gattuso a Coverciano in questi giorni di avvicinamento. LE ULTIMISSIME

17:40

La classifica del girone dell'Italia

Italia a quota 9 dopo tre partite giocate, a -6 dalla Norvegia capolista, che vanta una gara in più. La differenza reti della selezione di Solbakken recita +21, con 16 gol in più rispetto alla Nazionale di Gattuso. Israele attualmente a pari punti con gli Azzurri, ma con una partita in più e una differenza reti di +4. Estonia con 3 punti all'attivo, chiude la Moldavia a zero.

17:30

Allarme vento a Tallinn

Grande attenzione ai dettagli per lo staff tecnico azzurro. Attese forti raffiche di vento a Tallinn nella serata di domani, ecco perché il ct Gattuso ha preparato alcune esercitazioni particolari alla vigilia. LEGGI QUI

17:20

Come arriva l'Italia di Gattuso

L'Italia di Gennaro Gattuso arriva a questo appuntamento con tre vittorie alle spalle e, in particolare, dal clamoroso 5-4 rifilato ad Israele in trasferta, dopo aver battuto 5-0 proprio l'Estonia a Bergamo. 10 gol fatti e 4 subiti nella nuova gestione tecnica.

17:15

Estonia-Italia, Gattuso e Calafiori in conferenza stampa

Direttamente da Tallinn, il ct Gennaro Gattuso e il difensore Riccardo Calafiori parleranno in conferenza stampa prima di Estonia-Italia, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026, in programma domani, sabato 11 ottobre, alle 20:45, alla A. Le Coq Arena.

Tallinn, Estonia