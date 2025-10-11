Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Zazzaroni: "Il dramma è gufare gli altri per andare ai Mondiali"

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio commenta sui social il largo successo della Norvegia contro Israele
Zazzaroni: "Il dramma è gufare gli altri per andare ai Mondiali"
2 min
Italia

Italia

Per certi versi "la gufata" del Corriere dello Sport-Stadio contro Haaland e la Norvegia, impegnati nella sfida del gruppo I (quello dell'Italia) contro Israele nelle qualificazioni ai Mondiali, ha funzionato, ma solo in parte. Peccato, verrebbe da dire, ci avevamo sperato, ma dopo il doppio errore dal dischetto di Haaland in versione Dovbyk Israele non ha più tenuto botta e in dieci minuti si è ritrovato sotto 3-0. Fino a quel momento, però, la prima pagina dell'edizione nazionale di oggi, sabato 11 ottobre, del Corriere dello Sport-Stadio sembrava sortire gli effetti sperati: "La gufata. Se Haaland stecca l'Italia può fare festa", questo era il nostro augurio. Sfumato.

Il commento di Ivan Zazzaroni

A tal proposito, dopo il 3-0 norvegese che ha messo nel dimenticatoio perfino i due erroracci di Haaland, il direttore Zazzaroni ha pubblicato un post su Instagram con questa didascalia: "Noi ci abbiamo provato: la gufata ha funzionato con i due rigori sbagliati da Haaland, ma anche i gufi maggiormente sfigatori hanno dei limiti. Il dramma è essere ridotti a gufare gli avversari per andare ai Mondiali".

