Zazzaroni: "Il dramma è gufare gli altri per andare ai Mondiali"

Per certi versi "la gufata" del Corriere dello Sport-Stadio contro Haaland e la Norvegia, impegnati nella sfida del gruppo I (quello dell'Italia) contro Israele nelle qualificazioni ai Mondiali, ha funzionato, ma solo in parte. Peccato, verrebbe da dire, ci avevamo sperato, ma dopo il doppio errore dal dischetto di Haaland in versione Dovbyk Israele non ha più tenuto botta e in dieci minuti si è ritrovato sotto 3-0. Fino a quel momento, però, la prima pagina dell'edizione nazionale di oggi, sabato 11 ottobre, del Corriere dello Sport-Stadio sembrava sortire gli effetti sperati: "La gufata. Se Haaland stecca l'Italia può fare festa", questo era il nostro augurio. Sfumato.