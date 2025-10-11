Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Kean infortunato, si fa male alla caviglia: Gattuso e la panchina dell'Italia si alzano al cambio, e... 

L'attaccante azzurro prima sblocca la partita, poi è costretto a lasciare il campo dopo una storta alla caviglia: cosa è successo durante la sostituzione
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

TALLIN (ESTONIA) - Prima la gioia per il gol e poi la preoccupazione per l'infortunio. È l'incredibile avvio di partita di Moise Kean, subito decisivo in Estonia-Italia ma poi sfortunato e costretto a lasciare il campo. Solo otto minuti di gioco per l'attaccante azzurro, che è uscito dolorante.

Kean segna e poi si ferma: cosa è successo

Al 5' Kean ha subito sbloccato la partita: Dimarco dalla sinisitra lo serve, Moise dribla con una finta il portiere Kuusk e poi carica il sinistro che vale l'1-0. Un grande avvio per l'attaccante della Fiorentina, che però pochi minuti dopo resta a terra dopo uno scontro di gioco, con un movimento innaturale della caviglia durante la caduta. Kean non si rialza e interviene lo staff medico, che lo porta fuori sulle spalle. Kean prova a stringere i denti e rientra ma dura pochi minuti: lascia il campo al 15', al suo posto entra Pio Esposito.

Kean infortunato, tutta la panchina si alza per lui

All'uscita dal campo Kean viene accolto da tutta la panchina azzurra, che si alzano e aspettano il suo arrivo nel momento del cambio per sincerarsi delle sue condizioni e abbracciarlo. Il gesto è stato notato e condiviso sui social, mostrando l'unione del gruppo azzurro. Un momento difficile per l'attaccante, di cui ora saranno da valutare le condizioni, che comunque lascia i suoi in vantaggio di un gol.

