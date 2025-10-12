Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Contattaci
Esposito, il simbolo azzurro della speranza di andare ai Mondiali

Dopo la goleada della Norvegia in Israele, la terza vittoria consecutiva di Gattuso ha consolidato la certezza che l'Italia dovrà giocare i playoff. Ma il 3-1 all'Estonia firmato da Kean, Retegui e da Pio, al primo gol in Nazionale, è un'iniezione di fiducia
Xavier Jacobelli
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Norvegia-Israele 5-0; Estonia-Italia 1-3. Differenza reti: Norvegia + 21; Italia +7. Situazione: a Oslo, la Norvegia si è messa in tasca il pass mondiale, a Tallinn, l'Italia ha consolidato il secondo posto nel girone e la certezza che dovrà giocare i playoff. Il modo migliore per prepararsi agli spareggi sarà continuare lungo la strada indicata da Gattuso. Erano undi

