Esposito, il simbolo azzurro della speranza di andare ai Mondiali

Norvegia-Israele 5-0; Estonia-Italia 1-3. Differenza reti: Norvegia + 21; Italia +7. Situazione: a Oslo, la Norvegia si è messa in tasca il pass mondiale, a Tallinn, l'Italia ha consolidato il secondo posto nel girone e la certezza che dovrà giocare i playoff. Il modo migliore per prepararsi agli spareggi sarà continuare lungo la strada indicata da Gattuso. Erano undi