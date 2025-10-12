Gattuso, mai sentito così: le parole su Pio Esposito fanno il giro del mondo

Gattuso si gode Pio Esposito: "Si merita tutto, ragazzo atipico.

Nel dopo gara, le dichiarazioni rilasciate da Gattuso sono diventate immediatamente virali sul web: "Pio Esposito si merita tutto, va su ogni pallone come se fosse il pallone della vita, difende e corre come un centrocampista, ha una qualità incredibile, quando stoppa palla e viene a legare sbaglia pochissimo e in più ti dà pure quantità. C'è poco da dire, è un ragazzo molto serio e si fa voler bene. Sono sicuro che la capoccia non la perde, - ha aggiunto col sorriso - ci scommetto su questo, ne sono sicuro. Deve continuare, può migliorare solo con il lavoro. Ha disciplina, voglia e rispetto. Ora sta a noi dargli le possibilità e sta a lui farsi trovar pronto. La dote principale è l’umiltà, si fa volere bene. È un ragazzo atipico per l’età - ha precisato il ct -. Quando hai queste componenti è tutto più facile. Meraviglia la tecnica, quando viene a legare è difficile marcarlo: è tanta roba. Sono sicuro, mi sbilancio: difficile che si monti la testa o abbia atteggiamenti negativi. Sembra un trentenne per come ragiona, come si allena, per quello che fa. Tantissima roba questo, come tutti avrà momenti no, spero meno possibili. Lavora, sta zitto, pedala, ha voglia di migliorare. Tanta roba".