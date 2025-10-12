Italia-Israele, chi è l'arbitro del match: i precedenti con i club di Serie A non sorridono a Gattuso

Designazione che richiama brutti ricordi quella per Italia-Israele , match valido per la 6ª giornata del Gruppo I delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 e che martedì 14 ottobre vedrà scendere in campo gli azzurri di Gattuso a Udine. A dirigere il match, infatti, sarà il fischietto francese Clement Turpin , già noto dalle nostre parti per alcuni episodi che lo hanno visto protagonista nelle coppe europee.

Monsier grosjeu, un 'pupillo' di Rosetti

Turpin, 43 anni, è considerato da anni uno degli arbitri più affidabili a livello internazionale. 'Cresciuto' da Rosetti, è soprannominato "Monsieur grosjeu", per la gran quantità di partite importanti dirette nel corso della sua carriera. Eppure, i precedenti a livello di club con protagoniste le squadre italiane potrebbero lasciare qualche preoccupazione al ct Gattuso.

Per Roma e Napoli non un buon ricordo

L'arbitro transalpino, che per Italia-Israele sarà coadiuvato dai connazionali Nicolas Danos e Benjamin Pages, come assistenti, e dal quarto uomo Francois Letexier (alla Var il francese Bastien Dechepy e il belga Bram Van Driessche), ha fatto discutere in almeno due occasioni nelle ultime stagioni. Nell'ottobre 2023 era infatti stato protagonista di un paio di episodi controversi in Napoli-Real Madrid di Champions League, mentre nel marzo 2025 aveva fatto infuriare la Roma e Claudio Ranieri per l'episodio iniziale e condizionante in Athletic Bilbao-Roma di Eruopa League.