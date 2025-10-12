Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Ansia Kean, salta l'allenamento con l'Italia: la sfida con Israele è a forte rischio

C'è preoccupazione per l'attaccante della Fiorentina, infortunatosi ad una caviglia dopo aver sbloccato il match contro l'Estonia
3 min
L'attacco finalmente ritrovato dell'Italia rischia seriamente di perdere il suo pezzo da novanta a due giorni dalla sfida con Israele, che potrebbe blindare il secondo posto degli azzurri nel Gruppo I alle spalle della Norvegia e dunque valere la chance di giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2026 allo spareggio. Moise Kean, infatti, non pare in grado di recuperare dall'infortunio riportato a Tallin, poco dopo aver sbloccato il risultato nel match con l'Estonia.

Niente allenamento e nuovi esami per Kean

Agli ordini di Gattuso, la Nazionale è scesa quest'oggi in campo per effettuare una seduta di scarico presso il centro sportivo Bruseschi, nei pressi dello stadio d Udine che ospiterà l'incontro con Israele. Assente Moise Kean, ancora sofferente per la distorsione alla caviglia rimediata sabato sera: il bomber della Fiorentina, che ieri aveva messo a segno il quarto gol nelle ultime tre partite di qualificazione, è stato infatti accompagnato presso una struttura specializzata per sottoporsi agli esami strumentali e determinare l'entità dell'infortunio.

Forfait quasi certo, a rischio anche il Milan

L'impressione è che difficilmente il ct potrà contare sulla sua punta di diamante martedì sera contro Israele e se le visite dovessero dare un riscontro negativo, Kean potrebbe essere costretto a saltare anche il posticipo di Serie A in programma domenica sera a San Siro tra i viola di Pioli ed il Milan. A sostenere il peso dell'attacco azzurro saranno allora Retegui e il giovane Pio Esposito, anche loro a segno con l'Estonia e pronti a non far rimpiangere il compagno di reparto.

 

 

