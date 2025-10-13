Mancini e i gol di Israele all'andata: "Presi da polli all'82'". Ma Gattuso lo riprende e...

"Oggi la prepareremo meglio, all'andata è stata una partita folle e ci siamo fatti rimontare da polli prendendo gol all'82". Interviene Gattuso: "All'86'". "Ecco appunto". Ride Gianluca Mancini. L'umore del difensore giallorosso è buono, ottimo: si vede che è felice di essere in Nazionale ma non basta. Vuole il Mondiale: "Sono felice di essere qui, quando vengo chiamato vado a prendere il treno di corsa per Coverciano e spero di restarci più a lungo possibile. I playoff? Ogni partita è difficile, ma fino a che la matematica non ci condanna...". Mancini è uno dei capitani della Roma, è pronto a diventare anche un leader della Nazionale? "Ogni allenatore fa le sue scelte, ma tutto passa dalle prestazioni con il club. E io ho cercato di limitare alcuni atteggiamenti, senza dubbio".