Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Mancini e i gol di Israele all'andata: "Presi da polli all'82'". Ma Gattuso lo riprende e...

Il difensore della Roma in sala stampa a Udine: "I playoff? Fino a che la matematica non ci condanna..."
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

"Oggi la prepareremo meglio, all'andata è stata una partita folle e ci siamo fatti rimontare da polli prendendo gol all'82". Interviene Gattuso: "All'86'". "Ecco appunto". Ride Gianluca Mancini. L'umore del difensore giallorosso è buono, ottimo: si vede che è felice di essere in Nazionale ma non basta. Vuole il Mondiale: "Sono felice di essere qui, quando vengo chiamato vado a prendere il treno di corsa per Coverciano e spero di restarci più a lungo possibile. I playoff? Ogni partita è difficile, ma fino a che la matematica non ci condanna...". Mancini è uno dei capitani della Roma, è pronto a diventare anche un leader della Nazionale? "Ogni allenatore fa le sue scelte, ma tutto passa dalle prestazioni con il club. E io ho cercato di limitare alcuni atteggiamenti, senza dubbio".

Mancini e la partita contro Israele: le sue partite

Sulla partita di domani, Mancini dice: "Dovremo fare una buona gara cercando di colpire i loro punti deboli. Li abbiamo studiati ma siamo pronti a batterci contro una squadra fastidiosa e indisiosa. Il Mondiale lo vogliamo tutti tantissimo però dobbiamo pensare a noi e al percorso che abbiamo intrapreso con il mister Gattuso. Il nostro è un gruppo bello, unito e sano e questa è la cosa più adatta per centrare grandi obiettivi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Panatta sbotta in diretta su DonnarummaL'Italia batte l'Estonia