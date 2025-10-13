Manifestazioni per Gaza a Roma e Udine: il corteo pro Palestina arriva davanti alla sede della Figc

Il cessate il fuoco a Gaza non accenna a spegnere le proteste contro i comportamenti di Israele nei confronti della Palestina . Domani in campo scenderanno Italia e Israele per la partita valida per la qualificazione al Mondiale e la tensione per il match è alle stelle: non solo per la possibilità della squadra di Gattuso di assicurarsi i playoff, ma per quanto sta succedendo fuori. Le manifestazioni Pro Palestina sono arrivate fino alla sede della Figc a Roma e sono confermate a Udine , sede della partita.

Manifestazioni Pro Pal a Roma e Udine in vista di Italia-Israele

Nella Capitale, una ventina di persone con le bandiere della Palestina hanno esposto uno striscione nero con la scritta: "Fuori Israele dai Mondiali". Nei pressi della sede della Federcalcio anche una camionetta della Polizia per monitorare la situazione. Nel frattempo a Udine, dove la macchina della sicurezza si è già attivata, il Comitato per la Palestina locale afferma a La Presse: "Non cambia niente per noi, la manifestazione di domani si basa su una serie di rivendicazioni che a oggi non si sono realizzate: la sospensione della partita, l'esclusione di Israele dalla Uefa, la fine della complicità, sia della Figc che più in generale delle istituzioni locali e nazionali, nei confronti di Israele". Il Comitato prosegue: "È ovvio che le immagini che arrivano da Gaza sono accolte con gioia, saremo felici se ci sarà una tregua reale ma siamo scettici, le ultime due tregue sono state rotte da Israele che aveva ripreso i bombardamenti. Speriamo che sia una tregua duratura ma le notizie che arrivano da Gaza e il contenuto dei trattati danno più l'idea del fatto che il percorso di pace è già minato in partenza".