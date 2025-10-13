Israele, Solomon con gli occhi lucidi in conferenza: la frase sugli ostaggi. Intanto spuntano i cecchini

INVIATA A UDINE - Udine è una città blindata. Domani ci sarà il corteo pro Palestina, la nazionale di Israele, che si muove scortatissima, è in un hotel dentro la città, inaccessibile. Ci sono i cecchini sul tetto, però, visibili a occhio nudo. E questo basta a capire che non è una sfida come le altre. Lo si capisce anche dalla conferenza stampa. Ci sono il ct Shimon e soprattutto il centrocampista Solomon , del Villarreal. Quando gli viene chiesto cosa significhi per lui la partita di domani, alla luce della giornata di oggi, gli occhi diventano lucidi. E la voce un po' meno ferma.

Solomon: "Non abbiamo dormito per l'emozione"

"Quello di oggi - racconta Solomon - è uno dei giorni più felici della nostra vita, non abbiamo dormito molto, volevamo svegliarci per vedere in tv tutto quello che stava succedendo. Siamo felici, emozionati e speriamo che domani molti potranno vedere la partita perché sono tifosi di calcio". Gli fa eco il ct: "Ci siamo abbracciati tutti insieme, lo ricorderemo per sempre, come una mamma che vede i suoi figli tornare a casa. Abbiamo visto tutto in tv come se fossimo in Israele, nel pomeriggio invece abbiamo deciso di pensare al calcio perché siamo professionisti e perché vogliamo dare gioia a tutti, anche agli ostaggi che sono tornati a casa".