Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Israele, Solomon con gli occhi lucidi in conferenza: la frase sugli ostaggi. Intanto spuntano i cecchini

Il giocatore del Villarreal emozionato: tra calcio e guerra, il racconto di una giornata speciale
Israele, Solomon con gli occhi lucidi in conferenza: la frase sugli ostaggi. Intanto spuntano i cecchini
Chiara Zucchelli
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATA A UDINE - Udine è una città blindata. Domani ci sarà il corteo pro Palestina, la nazionale di Israele, che si muove scortatissima, è in un hotel dentro la città, inaccessibile. Ci sono i cecchini sul tetto, però, visibili a occhio nudo. E questo basta a capire che non è una sfida come le altre. Lo si capisce anche dalla conferenza stampa. Ci sono il ct Shimon e soprattutto il centrocampista Solomon, del Villarreal. Quando gli viene chiesto cosa significhi per lui la partita di domani, alla luce della giornata di oggi, gli occhi diventano lucidi. E la voce un po' meno ferma.

Solomon: "Non abbiamo dormito per l'emozione"

"Quello di oggi - racconta Solomon - è uno dei giorni più felici della nostra vita, non abbiamo dormito molto, volevamo svegliarci per vedere in tv tutto quello che stava succedendo. Siamo felici, emozionati e speriamo che domani molti potranno vedere la partita perché sono tifosi di calcio". Gli fa eco il ct: "Ci siamo abbracciati tutti insieme, lo ricorderemo per sempre, come una mamma che vede i suoi figli tornare a casa. Abbiamo visto tutto in tv come se fossimo in Israele, nel pomeriggio invece abbiamo deciso di pensare al calcio perché siamo professionisti e perché vogliamo dare gioia a tutti, anche agli ostaggi che sono tornati a casa".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Gattuso avverte l'ItaliaUdine, metal detector e silenzio