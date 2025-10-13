Ventura torna in tv e snobba Israele: "Ma se hanno preso 5 gol...". Poi ricorda Italia-Svezia del 2017

L'ex ct azzurro Gian Piero Ventura torna a parlare e lo fa durante il programma Rai "Il processo al 90'" alla vigilia della partita della Nazionale di Gattuso contro Israele, match decisivo per l'accesso ai playoff mondiali . Le parole dell'ex tecnico sono subito nette: "Per me giochiamo contro Israele che ha preso 5 gol tre giorni fa. È vero che abbiamo giocato in campo neutro ma anche contro di noi hanno preso un'imbarcata. Il cambio modulo di Gattuso? Potevate chiederglielo in conferenza stampa...".

Ventura sereno verso Italia-Israele: "Non faremo bene ma benissimo"

"Non va presa sotto gamba la partita di domani ma arriva in un contesto in cui l'Italia arriva da tre vittorie consecutive con Gattuso che ha portato serenità. Loro sono in difficoltà per mille motivi anche se nel calcio non va mai dato niente per scontato. Ma secondo me domani non faremo bene ma benissimo, giocheremo senza stress avendo addirittura due risultati su tre a disposizione, tra l'altro in casa", ha poi proseguito Ventura in scioltezza.

Ventura: "Nel 2017 fui lasciato da solo, quattro anni dopo valutazioni diverse con Mancini"

Ventura è poi tornato a parlare di quel dramma sportivo avvenuto a San Siro in una fredda notte di novembre nel 2017. "Italia-Svezia del 13 novembre del 2017? Ci fu senza dubbio un accanimento nei miei confronti che in seguito non c'è stato. La Federazione del 2022 era molto più forte rispetto a quella del 2018. Io dopo la Svezia rimasi da solo e ci misi la faccia andando in conferenza stampa davanti a tutti. Rimasi l'assoluto unico colpevole di quel dramma sportivo. Quattro anni dopo con Mancini l'atteggiamento fu diverso e di sicuro ha influito la bellissima vittoria dell'Europeo e quindi furono fatte valutazioni più soft per il mancato accesso al Mondiale. Si parlò più di responsabilità di gruppo piuttosto che del singolo allenatore, come accadde a me quattro anni prima. Nel 2017, dopo che vincemmo contro l'Olanda in trasferta, io preparai e consegnai un report con le cose che secondo me andavano fatte per migliorare la situazione in Nazionale che già allora non erano più rosee. Forse quel report non fu nemmeno letto dal presidente e dalla Federazione di allora..."