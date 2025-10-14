Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sul lavoro del ct: il senso della crescita

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
Sul lavoro del ct: il senso della crescita© LAPRESSE
Ivan Zazzaroni
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Dobbiamo crescere, dice Gattuso. Ma come? Qual è il senso della crescita se in azzurro ci si ritrova ogni mese, mese mezzo, per lavorare insieme una settimana al massimo? Quando i valori non sono elevatissimi - mi riferisco alla nostra Nazionale - e quando oggi si può contare su uno o più uomini-chiave che a marzo, sotto playoff, potrebbero anche non esserci per mille ragioni, come si fa a inseguire la crescita?

Quattro anni fa vincemmo sorprendentemente l’Europeo perché trovammo gli accenti giusti al momento giusto, qualche exploit individuale e anche un pizzico di fortuna.

La Nazionale è un mondo a parte, è discontinuità, se non hai Messi, Ronaldo, Haaland, Mbappé, Yamal, Salah, Dembélé. Noi non presentiamo fuoriclasse simili e neppure un blocco, come nel 2006: degli undici che stasera scendono in campo cinque giocano addirittura all’estero e in squadre diverse e allora togliamoci il dente Israele, prendiamoci ’sti spareggi e auguriamoci di arrivare nelle migliori condizioni.

Gattuso, che è entrato perfettamente nella parte, queste cose le sa, ma deve dire altro: l’unica crescita che può ottenere è quella del suo rapporto con i selezionati, un forte aumento di credibilità.

Dice il saggio: per crescere è indispensabile sentire di appartenere a qualcosa e a qualcuno: un amore, un’ideologia, una bandiera, una fede, un maestro. Una maglia, ecco, sì: una maglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Ventura torna in tv e snobba IsraeleGattuso e il retroscena su Kean