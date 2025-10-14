Gattuso svela l’Italia: la decisione su Pio Esposito contro Israele

Pio Esposito non giocherà dall’inizio contro Israele. La sensazione di ieri è diventata certezza dopo le parole del ct Gattuso a RaiSport. Il motivo? Gattuso vuole “sfiancare” gli israeliani e a gara in corso la freschezza dell’attaccante dell’ Inter può essere decisiva. “Giocherà Raspadori con Retegui, Pio Esposito ha un talento cristallino. Sta bene, può aiutarci a gara in corso”.

Gattuso e le parole sull’ordine pubblico

Udine stamattina si è svegliata sotto un sole ancora primaverile: in giro c’è poca gente, i negozi del centro chiuderanno nel primo pomeriggio per la manifestazione in programma dalle 17.30, lo stadio Friuli non sarà pienissimo ma Gattuso dice: “Questi diecimila (in realtà qualcuno in più, ndr) sono come fossero 40 mila. Sfidare chiusure, file, divieti per venire allo stadio è un atto di amore”. E allora, ammette il ct: “Dobbiamo tornare a essere l’Italia. Non siamo mai stati i più forti, neanche quando vincevamo. Lo diventavamo sul campo, con la forza e la volontà e l’unità di intenti”.