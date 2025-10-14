Mancini e la risposta stizzita in diretta: "Io indietro in Nazionale? Le gerarchie le fate voi.."

Al termine di Italia-Israele , Gianluca Mancini ha difeso con forza il gruppo allenato da Gennaro Gattuso, fresco di qualificazione ai playoff utili per arrivare ai Mondiali. Nel dopo gara, il centrale della Roma non ha voluto sentir parlare di gerarchie .

Mancini e la risposta stizzita dopo Italia-Israele: "Gerarchie? Quelle le fate voi..."

Così Gianluca Mancini ai microfoni della Rai: "Io indietro nelle gerarchie? Ma in Nazionale devi far parte del gruppo, poi il mister decide chi mandare in campo, ma non c’è gerarchia, le gerarchie le fate voi - ha sottolineato -. Noi non pensiamo a questo all’interno del nostro gruppo, questo è un gruppo sano e tranquillo. Chiunque va in campo, deve dare sempre il massimo per questa maglietta, titolari o altro".