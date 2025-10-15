Italia-Israele 3-0, la moviola: Turpin non impeccabile, ma il rigore su Retegui c'è

Turpin: 6

Turpin valuta bene l'episodio più importante del primo tempo. Al 45' Retegui finisce a terra dentro l'area di Israele dopo un calcio ricevuto da Baltaxa. L'attaccante dell'Italia arriva in anticipo sul pallone e viene colpito da dietro sul polpaccio destro. È corretta l'assegnazione del calcio di rigore senza nessun provvedimento disciplinare per il difendente, perché l'intervento è negligente. Fino a quel momento l'arbitro, pur rimanendo in controllo della partita, aveva commesso un paio di imprecisioni tecniche. Al 23' pt non è stato Calafiori a commettere fallo su Khalaili, ma è l'azzurro a subirlo. E al 27' pt non aveva ravvisato l'evidente fallo di Biton, poi giustamente ammonito al 42' pt, su Raspadori da cui si era poi sviluppata una ripartenza pericolosa di Israele. Nel secondo tempo giuste le ammonizioni a Tonali e Barella.