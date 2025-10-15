Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Italia-Israele 3-0, la moviola: Turpin non impeccabile, ma il rigore su Retegui c'è

La prestazione della squadra degli arbitri nel match di Udine vinto dagli azzurri
Dario Cervellati
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Turpin: 6

Turpin valuta bene l'episodio più importante del primo tempo. Al 45'  Retegui finisce a terra dentro l'area di Israele dopo un calcio ricevuto da Baltaxa. L'attaccante dell'Italia arriva in anticipo sul pallone e viene colpito da dietro sul polpaccio destro. È corretta l'assegnazione del calcio di rigore senza nessun provvedimento disciplinare per il difendente, perché l'intervento è negligente. Fino a quel momento l'arbitro, pur rimanendo in controllo della partita, aveva commesso un paio di imprecisioni tecniche. Al 23' pt non è stato Calafiori a commettere fallo su Khalaili, ma è l'azzurro a subirlo. E al 27' pt non aveva ravvisato l'evidente fallo di Biton, poi giustamente ammonito al 42' pt, su Raspadori da cui si era poi sviluppata una ripartenza pericolosa di Israele. Nel secondo tempo giuste le ammonizioni a Tonali e Barella. 

Non è rigore

Nella ripresa Turpin deve valutare un'altra situazione in area di rigore. Al 12' Baribo chiede il fallo per una leggera trattenuta di Mancini, ma non è tale da giustificare l'assegnazione del penalty e sulla prosecuzione del gioco è l'attaccante a commettere fallo.  

Var: 6 

Dechepy non ha situazioni spinose da sbrogliare. Deve solo confermare le scelte di campo.  

