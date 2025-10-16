Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il lavoro della squadra di Gattuso: come gli undici assistenti del ct provano a scoprire nuovi fenomeni

Il metodo e la struttura del selezionatore Domenica Rino che vedrà Como-Juve: ecco il metodo
Fabrizio Patania
5 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

R no è il ct con la valigia. Tiene gli occhi aperti, mica si annoia quando riparte la Serie A, anzi. Non si ferma un istante. Infila gli appunti dentro al trolley e si rimette in viaggio, coordinando lo staff e gli osservatori federali messi a disposizione dal Club Italia. «Guardo, vedo, osservo e scelgo. Conta il merito. Facciamo spendere tanti soldi alla Federazione, ma le porte della Nazionale sono aperte per tutti». Gattuso avverte la responsabilità e si comporta da vero selezionatore. Va a controllare di persona, muove una squadra appena implementata da Gravina. Niente e nessuno deve sfuggire ai suoi occhi. La chiamata di Spinazzola e Cristante non è stata casuale. Il ct ci pensava da agosto. Tutti e due hanno cominciato benissimo la stagione. Il rendimento delle ultime settimane con i club ha fatto la differenza. Il centrocampista della Roma è entrato per sostituire Rovella, bloccato dalla pubalgia. L’esterno del Napoli, campione d’Europa con Mancini, è stato convocato d’urgenza dopo il ko di Politano. Diversi altri giocatori sono monitorati. Dai top come Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini ai più giovani: Camarda può entrare nella scia di Pio Esposito se servirà aggiungere un altro 9 di peso, Palestra potrebbe essere un esterno utile da difesa a tre.

Una squadra di osservatori per Gattuso

Occhio, sensibilità, capacità di riconoscere il talento e il momento di forma, funzionale alle esigenze. Il nuovo ct ci crede fortemente, cerca i ruoli, quello che gli serve di volta in volta alla Nazionale. Sta sviluppando il lavoro degli osservatori assai più di quanto non facessero i suoi predecessori Spalletti e Mancini, che pure giravano in lungo e in largo l’Italia, distribuendo i propri collaboratori tra gli stadi della Serie A. Gattuso spesso viaggia con il fidatissimo vice Luigi Riccio. Si concederà appena qualche ora di relax a Gallarate, dove risiede. Nel week-end ripartirà in modo soft e con una trasferta agevole, poco distante da casa. È annunciato in tribuna allo stadio Giuseppe Sinigaglia per Como-Juventus. Non si muove solo il ct, ma tutto il suo staff formato anche dall’assistente tecnico Leonardo Bonucci e dai due match analyst Marco Sangermani e Marco Mannucci. Lo scouting federale per la nazionale maggiore è formato da quattro osservatori. Sono Claudio Coppi (coordinatore), Gian Cesare Discepoli, Andrea Serino e nei giorni scorsi è stato richiamato Renato Baldi, che aveva già lavorato sotto la gestione Spalletti e ora comincerà a lavorare. I primi tre erano già operativi tra agosto e settembre. Per il Centro-Sud, soprattutto quando c’è necessità di coprire Cagliari e Lecce, si muovono anche due osservatori dello scouting di Maurizio Viscidi, responsabile delle nazionali giovanili. Il totale fa undici persone coinvolte, compreso il ct. Gattuso, si può dire, allena e dirige un’altra squadra per seguire gli azzurrabili.

All'orizzonte altre partite da guardare: sono 39

È un lavoro complesso, non banale. I numeri aiutano a comprendere. Tra la fine di agosto e la convocazione di inizio ottobre per le partite di Tallinn (Estonia) e Udine (Israele), il ct e lo scouting hanno visionato 35 partite in 6 giornate di Serie A e altre 16 tra Coppa Italia, campionati top in Europa (Premier e Liga) e coppe europee (Champions, Europa League, Conference). Rino era a Bergamo per Atalanta-Bruges. La griglia delle designazioni è già definita. Da qui alla fine di ottobre, partendo da Pisa-Verona sabato (ore 15) all’Arena Garibaldi, il Club Italia ha programmato la copertura dal vivo di altre 39 partite. Se un giocatore piace e interessa al ct, viene sottoposto al giudizio di due o più osservatori nell’arco di un mese. Il 7 novembre sono previste le convocazioni per Moldavia e Norvegia. Qualcosa di nuovo Gattuso ha intenzione di provare in previsione dei playoff. Ora tocca agli azzurrabili meritare la chiamata. 

 

 

Tutte le news di Italia

