Carnesecchi: "Gattuso ci fa sorridere, quello che serve in Nazionale. Donnarumma? Quando c'è il più..."

Il portiere dell’ Atalanta e della Nazionale italiana, Marco Carnesecchi , ha elogiato il lavoro del commissario tecnico Gennaro Gattuso , sottolineando il clima positivo che si respira in azzurro. “ Penso che Gattuso abbia fatto un grande lavoro, ha cambiato proprio l’idea generale, ci fa star bene, ci fa giocare con il sorriso , una delle cose più complicate in momenti del genere”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Italia, Carnesecchi: "Non vediamo l'ora di staccare il pass per i Mondiali"

Guardando ai prossimi impegni della Nazionale, il portiere si è detto fiducioso: “Siamo pienamente fiduciosi, sappiamo che avremo due partite difficili a marzo, ma con un’altra sosta del campionato a novembre possiamo allenarci, stare e giocare insieme, quello che serve in Nazionale visto che ci si vede poco. Penso che a marzo arriveremo belli preparati, non vediamo l’ora di staccare quel pass per i Mondiali che da anni non arriva”.

Le parole di Carnesecchi su Donnarumma

Infine, Carnesecchi ha espresso grande rispetto per Gianluigi Donnarumma, titolare indiscusso della porta azzurra: “Quando c’è il più forte del mondo in porta bisogna alzare le mani e aiutarlo a farlo star bene, sappiamo tutti che quando sta bene non ha rivali. È compito nostro farlo stare sereno e tranquillo perché il bene comune del Paese è quel che conta di più. In generale, che giochi uno o giochi un altro, non deve esserci invidia: solo unità e voglia di far gioire tutta l’Italia”.