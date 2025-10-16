Carnesecchi: "Gattuso ci fa sorridere, quello che serve in Nazionale. Donnarumma? Quando c'è il più..."
Il portiere dell’Atalanta e della Nazionale italiana, Marco Carnesecchi, ha elogiato il lavoro del commissario tecnico Gennaro Gattuso, sottolineando il clima positivo che si respira in azzurro. “Penso che Gattuso abbia fatto un grande lavoro, ha cambiato proprio l’idea generale, ci fa star bene, ci fa giocare con il sorriso, una delle cose più complicate in momenti del genere”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.
Italia, Carnesecchi: "Non vediamo l'ora di staccare il pass per i Mondiali"
Guardando ai prossimi impegni della Nazionale, il portiere si è detto fiducioso: “Siamo pienamente fiduciosi, sappiamo che avremo due partite difficili a marzo, ma con un’altra sosta del campionato a novembre possiamo allenarci, stare e giocare insieme, quello che serve in Nazionale visto che ci si vede poco. Penso che a marzo arriveremo belli preparati, non vediamo l’ora di staccare quel pass per i Mondiali che da anni non arriva”.
Le parole di Carnesecchi su Donnarumma
Infine, Carnesecchi ha espresso grande rispetto per Gianluigi Donnarumma, titolare indiscusso della porta azzurra: “Quando c’è il più forte del mondo in porta bisogna alzare le mani e aiutarlo a farlo star bene, sappiamo tutti che quando sta bene non ha rivali. È compito nostro farlo stare sereno e tranquillo perché il bene comune del Paese è quel che conta di più. In generale, che giochi uno o giochi un altro, non deve esserci invidia: solo unità e voglia di far gioire tutta l’Italia”.