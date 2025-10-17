Gravina: "Stage prima dei playoff? Disponibilità dalla Lega. Napoli merita di ospitare Euro 2032"
Riparte la Serie A dopo la pausa per le partite delle nazionali, ma l'attenzione dell'Italia calcistica inevitabilmente rimane anche verso la Nazionale, entrata nella fase clou per la qualificazione al Mondiale 2026. Superare la Norvegia per il primo posto appare un'impresa difficilissima, quindi gli occhi sono verso i playoff, in programma a marzo 2026. Per ridurre la forbice di tempo senza Nazionale tra la fine dei gironi e la semifinale dello spareggio, la Federazione ha proposto degli stage: "Ho sollecitato e fatto leva sulla sensibilità della Lega di A con il presidente Simonelli raccogliendo disponibilità", ha affermato il presidente della Figc Gabriele Gravina ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Troveremo un’intesa perchè andare ai Mondiali serve a tutti, al mondo del nostro calcio, obiettivo comune per gli italiani che vivono il mondo del calcio e vogliono condividere e godersi questo obiettivo".
Le parole di Gravina
Gravina prosegue: "Siamo molto concentrati sulla qualificazione al Mondiale. Un obiettivo importante che tanti tiifosi si aspettano, per due volte non ciamo andati, ci teniamo ed il lavoro di Rino e Spalletti prima sta dando dei risultati, ci serve quel piczzico di fortuna che serve nelle grandi imprese". Per il calcio italiano, oltre alla qualificazione al Mondiale, bisogna anche pensare a Euro 2032, che verrà ospitato dalla Turchia e proprio dall'Italia. Bisogna scegliere le sedi e comunicarle entro il mese in corso: "Napoli oggi rappresenta uno snodo fondamentale per il calcio che conta, rappresenta lo sviluppo del nostro calcio, del nostro Sud Italia e sta crescendo come polo nazionale e internazionale. Avere Napoli tra le 5 città ad Euro 2032 sarebbe un motivo di orgoglio per la FIGC e per la nostra Italia. Ci auguriamo che questa città possa avere il giusto riconoscimento che merita e Napoli possa avere uno stadio che sia degno di una realtà sportiva e tecnica che sta vivendo questa città”.