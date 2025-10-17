Gravina: "Stage prima dei playoff? Disponibilità dalla Lega. Napoli merita di ospitare Euro 2032"

Riparte la Serie A dopo la pausa per le partite delle nazionali, ma l'attenzione dell' Italia calcistica inevitabilmente rimane anche verso la Nazionale , entrata nella fase clou per la qualificazione al Mondiale 2026. Superare la Norvegia per il primo posto appare un'impresa difficilissima, quindi gli occhi sono verso i playoff , in programma a marzo 2026. Per ridurre la forbice di tempo senza Nazionale tra la fine dei gironi e la semifinale dello spareggio, la Federazione ha proposto degli stage: "Ho sollecitato e fatto leva sulla sensibilità della Lega di A con il presidente Simonelli raccogliendo disponibilità", ha affermato il presidente della Figc Gabriele Gravina ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "Troveremo un’intesa perchè andare ai Mondiali serve a tutti , al mondo del nostro calcio, obiettivo comune per gli italiani che vivono il mondo del calcio e vogliono condividere e godersi questo obiettivo".

Le parole di Gravina

Gravina prosegue: "Siamo molto concentrati sulla qualificazione al Mondiale. Un obiettivo importante che tanti tiifosi si aspettano, per due volte non ciamo andati, ci teniamo ed il lavoro di Rino e Spalletti prima sta dando dei risultati, ci serve quel piczzico di fortuna che serve nelle grandi imprese". Per il calcio italiano, oltre alla qualificazione al Mondiale, bisogna anche pensare a Euro 2032, che verrà ospitato dalla Turchia e proprio dall'Italia. Bisogna scegliere le sedi e comunicarle entro il mese in corso: "Napoli oggi rappresenta uno snodo fondamentale per il calcio che conta, rappresenta lo sviluppo del nostro calcio, del nostro Sud Italia e sta crescendo come polo nazionale e internazionale. Avere Napoli tra le 5 città ad Euro 2032 sarebbe un motivo di orgoglio per la FIGC e per la nostra Italia. Ci auguriamo che questa città possa avere il giusto riconoscimento che merita e Napoli possa avere uno stadio che sia degno di una realtà sportiva e tecnica che sta vivendo questa città”.