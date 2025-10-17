Corriere dello Sport.it
venerdì 17 ottobre 2025
Il sindaco di Reggio Calabria: "Gattuso, riporta la Nazionale al Granillo"

Con un post su Facebook, Giuseppe Falcomatà chiama il ct: "Il Granillo ora rientra nella più alta classificazione Uefa, ne sarai felicissimo. Gli azzurri non giocano qui dal 2000. Ti aspettiamo a braccia aperte"
Xavier Jacobelli
1 min
Con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, si è rivolto direttamente a Rino Gattuso che, prima della partita con Israele, si era rammaricato perché da due anni la Nazionale non gioca al Sud: "Andrei a piedi a Reggio Calabria così come a Cosenza, ma c’è un problema di licenze Uefa per gli stadi. Palermo, Napoli, Bari, Lecce: se non hanno la licenza, l&a

