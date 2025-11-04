Lista Italia, da Zaccagni e Zaniolo a Spinazzola: certezze e dubbi di Gattuso
ROMA - Un tocco d’azzurro all’Olimpico. Zaccagni, fermo per infortunio a ottobre, rientrerà nel gruppo dell’Italia. Caprile aspetta con ansia la prima chiamata in Nazionale. Possibili buone notizie per il portiere del Cagliari, nato a Verona e cresciuto nel Chievo. Meret si è fatto male e dovrà stare fuori un paio di mesi. Gattuso deve scegliere il quarto da mettere dietro a Donnarumma, Vicario e Carnesecchi. C’è un ballottaggio da risolvere. Caprile sembra il favorito rispetto a Di Gregorio, già entrato un anno fa nel giro azzurro con Spalletti. Questa volta potrebbe essere preferito il più giovane, anche e soprattutto perché si tratta di un’opportunità per respirare l’atmosfera azzurra e aiutare i primi tre portieri negli allenamenti a Coverciano. Venerdì verrà diramata la lista dei convocati per le ultime due partite nel girone di qualificazione al Mondiale 2026: si gioca giovedì 13 a Chisinau con la Moldavia e domenica 16 a San Siro con la Norvegia. Ultime residue possibilità di giocarsi il primo posto soltanto se Haaland e i suoi fratelli inciampassero in modo clamoroso a Oslo con l’Estonia (ore 18).
Italia, meglio non illudersi: Gattuso può sperimentare
Giocheranno in lieve anticipo rispetto agli azzurri. Meglio non illudersi. Per la differenza reti (meno 16 il saldo negativo rispetto al norvegesi) è utopico ipotizzare il sorpasso. Di fatto potrebbero essere due amichevoli di preparazione ai playoff, già al sicuro con il secondo posto. Zaccagni fa parte del progetto di Gattuso, deciso ad alternare i moduli (3-5-2 e 4-4-2) e ad utilizzare gli esterni. Lo aveva fatto debuttare a Bergamo, era rimasto fuori nelle successive partite soltanto per problemi fisici. Tornerà Politano. Dubbi su Spinazzola, afflitto da un principio di pubalgia. È molto difficile possa essere richiamato Chiesa, è ancora troppo presto per Zaniolo. Orsolini sicuro, Cambiaghi spera nella conferma, Dimarco e Cambiaso due punti fermi. Possibile il ritorno di Buongiorno e Ricci. La lista verrà composta da 27-28 nomi. I convocati si ritroveranno a Coverciano lunedì all’ora di pranzo.