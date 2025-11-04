Lista Italia, da Zaccagni e Zaniolo a Spinazzola: certezze e dubbi di Gattuso

ROMA - Un tocco d’azzurro all’Olimpico. Zaccagni, fermo per infortunio a ottobre, rientrerà nel gruppo dell’Italia. Caprile aspetta con ansia la prima chiamata in Nazionale. Possibili buone notizie per il portiere del Cagliari, nato a Verona e cresciuto nel Chievo. Meret si è fatto male e dovrà stare fuori un paio di mesi. Gattuso deve scegliere il quarto da mettere dietro a Donnarumma, Vicario e Carnesecchi. C’è un ballottaggio da risolvere. Caprile sembra il favorito rispetto a Di Gregorio, già entrato un anno fa nel giro azzurro con Spalletti. Questa volta potrebbe essere preferito il più giovane, anche e soprattutto perché si tratta di un’opportunità per respirare l’atmosfera azzurra e aiutare i primi tre portieri negli allenamenti a Coverciano. Venerdì verrà diramata la lista dei convocati per le ultime due partite nel girone di qualificazione al Mondiale 2026: si gioca giovedì 13 a Chisinau con la Moldavia e domenica 16 a San Siro con la Norvegia. Ultime residue possibilità di giocarsi il primo posto soltanto se Haaland e i suoi fratelli inciampassero in modo clamoroso a Oslo con l’Estonia (ore 18).