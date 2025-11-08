Davvero De Rossi si rifiutò di entrare con la Svezia? Il retroscena spiegato da Ventura

Se ne è parlato per anni: Daniele De Rossi che viene chiamato ad entrare nel decisivo spareggio con la Svezia (ci si giocava il Mondiale del 2018 in Russia) e lui che ri rifiuta di entrare. Le telecamere lo pizzicano mentre direbbe allo staff di Ventura che non era il caso di entrare, ma che sarebbe servita una punta. A distanza di anni, nell'intervista esclusiva al nostro direttore, Ivan Zazzaroni, Ventura chiarisce tutto.