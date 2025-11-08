Davvero De Rossi si rifiutò di entrare con la Svezia? Il retroscena spiegato da Ventura
L'ex ct della Nazionale svela cosa successe con l'attuale tecnico del Genoa nei concitati minuti finali dello spareggio play-off
Se ne è parlato per anni: Daniele De Rossi che viene chiamato ad entrare nel decisivo spareggio con la Svezia (ci si giocava il Mondiale del 2018 in Russia) e lui che ri rifiuta di entrare. Le telecamere lo pizzicano mentre direbbe allo staff di Ventura che non era il caso di entrare, ma che sarebbe servita una punta. A distanza di anni, nell'intervista esclusiva al nostro direttore, Ivan Zazzaroni, Ventura chiarisce tutto.
Ventura e la fake news su De Rossi
Ecco la domanda: Dopo tanti anni sei però riuscito a chiarire la storia di De Rossi con la Svezia. Questa la risposta dell'ex ct: «Fake assoluta, nessuno aveva mai dato una spiegazione prima del mio intervento in tv al Processo. Non fu chiesto a De Rossi di entrare, perciò lui non potè rifiutare nulla».