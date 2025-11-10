Italia, primo giorno di raduno a Coverciano: l'allenamento degli azzurri per la Moldavia

Prima seduta d'allenamento a Coverciano per i calciatori convocati dal ct Gennaro Gattuso in vista delle prossime sfide dell' Italia con Moldavia e Norvegia , le ultime di queste qualificazioni Mondiali . Azzurri in campo giovedì 13 in trasferta e domenica 16 novembre a San Siro contro Haaland e compagni.

Italia, primo allenamento in vista delle sfide con Moldova e Norvegia

Una prima sessione a ranghi particolarmente ridotti, complici i recenti impegni di campionato. In campo un totale di 12 calciatori, tra coloro che ieri non hanno giocato o sono subentrati a gara in corso: scatti, corsa a ritmo sostenuto, torelli ed esercitazioni tecnico-tattiche, prima di chiudere con una partitella a ranghi misti sei contro sei. Tra questi, erano presenti i portieri Caprile e Vicario, più Locatelli, Cambiaso, Gabbia, Ricci, Scamacca, Retegui, Pio Esposito, Frattesi, Raspadori e il "bolognese" Cambiaghi. Il resto del gruppo ha lavorato esclusivamente in palestra. Nella giornata di domani, è prevista una sola seduta d'allenamento.