mercoledì 12 novembre 2025
Italia, Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano: fastidio al polpaccio

Il ct Gattuso dovrà rinunciare all'attaccante del Bologna, che non parteciperà alla trasferta in Moldavia
1 min
Brutte notizie per Gennaro Gattuso. In vista del doppio impegno della Nazionale contro Moldavia (domani a Chisinau) e Norvegia (domenica a San Siro), il ct azzurro perde Nicolò Cambiaghi. L'attaccante del Bologna ha infatti lasciato il raduno di Coverciano dopo aver accusato un fastidio al polpaccio destro. Un problema che lo rende indisponibile per entrambi gli impegni degli azzurri.

Cambiaghi out, la scelta di Gattuso

Al termine della rifinitura di oggi, Cambiaghi lascerà il ritiro azzurro di Coverciano e tornerà a Bologna. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di non sostituirlo. Calafiori, che nei giorni scorsi ha svolto un lavoro differenziato, continua a lavorare a parte, ma resterà regolarmente con i compagni.

 

 

 

