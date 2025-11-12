Italia, Cambiaghi lascia il ritiro di Coverciano: fastidio al polpaccio

Brutte notizie per Gennaro Gattuso . In vista del doppio impegno della Nazionale contro Moldavia (domani a Chisinau) e Norvegia (domenica a San Siro), il ct azzurro perde Nicolò Cambiaghi . L'attaccante del Bologna ha infatti lasciato il raduno di Coverciano dopo aver accusato un fastidio al polpaccio destro. Un problema che lo rende indisponibile per entrambi gli impegni degli azzurri.

Cambiaghi out, la scelta di Gattuso

Al termine della rifinitura di oggi, Cambiaghi lascerà il ritiro azzurro di Coverciano e tornerà a Bologna. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di non sostituirlo. Calafiori, che nei giorni scorsi ha svolto un lavoro differenziato, continua a lavorare a parte, ma resterà regolarmente con i compagni.