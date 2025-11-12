La Fiorentina replica a Gattuso: "Kean in Conference perché c'erano le condizioni"

FIRENZE - Dopo le critiche di Gennaro Gattuso sulla gestione fisica di Moise Kean, costretto a rinunciare per infortunio alle ultime due sfide di qualificazioni Mondiali dell'Italia, arriva la replica della Fiorentina al ct azzurro : "Se un giocatore viene convocato e va in panchina è perché ci sono le condizioni per farlo scendere in campo" ha detto il direttore generale viola Alessandro Ferrari a margine della presentazione del nuovo tecnico Paolo Vanoli e del direttore sportivo Roberto Goretti.

Infortunio Kean, la Fiorentina replica a Gattuso

"Moise non doveva giocare in Conference, ha rischiato e ha preso questo colpo dove aveva già fastidio", aveva detto Gattuso lunedì nel corso della conferenza stampa a Coverciano. "A Gattuso non rispondo - ha affermato Ferrari -. Il fatto che a Kean sia stato chiesto giovedì scorso dall'allenatore se se la sentiva di entrare è una questione di campo. Purtroppo ha preso una botta e a Genova non ha giocato. Non ho altre risposte da dare salvo che Moise sta lavorando per cercare di recuperare, prossimamente daremo degli aggiornamenti".