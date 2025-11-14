Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fuga Italia nella notte: scappa in aeroporto e va dritta a Milanello

Niente Coverciano per gli azzurri di Gattuso, ospiti del club rossonero per preparare la prossima partita contro la Norvegia
Fabrizio Patania
1 min
TagsGattusoItalia
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATO A CHISINAU - L’Italia, dopo la partita in Moldavia, è scappata in aeroporto (distante circa mezz’ora dallo stadio Zimbru) ed è rientrata con un volo charter atterrato intorno alle 4 di notte a Malpensa. Niente Coverciano. Gli azzurri si sono trasferiti direttamente a Milanello, ospiti del club rossonero. Gattuso torna nella sua vecchia casa, dove ha lavorato circa quindici anni, prima come giocatore e nel biennio 2017-2019 da allenatore. Oggi (ore 15:30) allenamento a porte chiuse. Risparmierà ovviamente gli azzurri impiegati a Chisinau e comincerà a preparare la partita con la Norvegia. Domani sarà già vigilia. La rifinitura, ancora a Milanello, è prevista alle 15:15. Gattuso parlerà alle 14. La Nazionale del ct Solbakken, invece, si allenerà al Meazza alle 18:30. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Italia, il sorteggio playoffMoldavia-Italia, le pagelle degli azzurri

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS