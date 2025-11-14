Fuga Italia nella notte: scappa in aeroporto e va dritta a Milanello

INVIATO A CHISINAU - L’Italia, dopo la partita in Moldavia, è scappata in aeroporto (distante circa mezz’ora dallo stadio Zimbru) ed è rientrata con un volo charter atterrato intorno alle 4 di notte a Malpensa. Niente Coverciano. Gli azzurri si sono trasferiti direttamente a Milanello, ospiti del club rossonero. Gattuso torna nella sua vecchia casa, dove ha lavorato circa quindici anni, prima come giocatore e nel biennio 2017-2019 da allenatore. Oggi (ore 15:30) allenamento a porte chiuse. Risparmierà ovviamente gli azzurri impiegati a Chisinau e comincerà a preparare la partita con la Norvegia. Domani sarà già vigilia. La rifinitura, ancora a Milanello, è prevista alle 15:15. Gattuso parlerà alle 14. La Nazionale del ct Solbakken, invece, si allenerà al Meazza alle 18:30.