Sorpresa per Italia-Norvegia: a tifare per Haaland c'è un vip speciale

INVIATA A MILANO - Vicino al presidente del Senato, La Russa , al ministro dello Sport, Abodi , e al presidente federale Gravina , sugli spalti del Meazza c'è una testa coronata. La più importante per questa partita perché a fare il tifo per Haaland e compagni c'è il principe ereditario della Norvegia, Haakon . Questo dimostra quanto per tutto il Paese la partita di Milano sia fondamentale: qualificarsi da primi per il Mondiale è qualcosa che va oltre il campo. E la presenza del futuro re, lo dimostra.

Haakon di Norvegia, chi è e perché era a Milano

Accompagnato dai vertici della federazione norvegese e dal secondogenito Sverre Magnus, Haakon di Norvegia, 52 anni, era seduto accanto alle massime autorità istituzionali italiane. È l'erede al trono, unico figlio maschio di Re Harald V e della Regina Sonja. Appassionato di calcio e, in generale, di sport, è stato in Marina e si è laureato, nel 1999, in Scienze politiche a Berkley, negli Stati Uniti, all’Università della California. Sposato con la principessa Mette Marit, ha due figli e ha adottato anche il figlio che la moglie aveva avuto da una precedente relazione.