Da Giuntoli a Galliani e De Zerbi, quanti personaggi per Italia-Norvegia: tutti i nomi

Italia-Norvegia, tanti volti noti a San Siro: da Giuntoli a Galliani, fino a De Zerbi e al ct Soncin

Dall'ex direttore sportivo di Juve e Napoli allo storico amministratore delegato del Milan, fino ad arrivare all'ex allenatore del Sassuolo e al ct dell'Italia femminile Andrea Soncin. Presenti in tribuna il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Ci sono anche i comici Pio D'Antini (del duo Pio e Amedeo) e Gianluca Fubelli (in arte "Scintilla"), il noto imitatore Leonardo Fiaschi e i cantanti Rocco Hunt e Sangiovanni, senza dimenticare volti noti come il dj Andrea Damante ed Eleonora Incardona, compagna del milanista Samuele Ricci, influencer e bordocampista di DAZN. Tra i "padroni di casa", spiccano il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Inoltre, inquadrati in tribuna anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, e l'ex Milan Demetrio Albertini.