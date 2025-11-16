Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
domenica 16 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Da Giuntoli a Galliani e De Zerbi, quanti personaggi per Italia-Norvegia: tutti i nomi

Dirigenti, allenatori, cantanti e volti noti del mondo dello spettacolo: ecco chi è a San Siro per la partita della Nazionale di Gattuso
2 min
Italia-Norvegia non rappresenta solo l'ultima partita di queste qualificazioni Mondiali per la Nazionale, ma anche l'occasione per rivedere a San Siro tanti volti noti del mondo del calcio, dello spettacolo e della musica italiana. Da dirigenti del calibro di Cristiano Giuntoli e Adriano Galliani al tecnico dell'Olympique Marsiglia Roberto De Zerbi, ma non solo.

Italia-Norvegia, tanti volti noti a San Siro: da Giuntoli a Galliani, fino a De Zerbi e al ct Soncin

Dall'ex direttore sportivo di Juve e Napoli allo storico amministratore delegato del Milan, fino ad arrivare all'ex allenatore del Sassuolo e al ct dell'Italia femminile Andrea Soncin. Presenti in tribuna il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Ci sono anche i comici Pio D'Antini (del duo Pio e Amedeo) e Gianluca Fubelli (in arte "Scintilla"), il noto imitatore Leonardo Fiaschi e i cantanti Rocco Hunt e Sangiovanni, senza dimenticare volti noti come il dj Andrea Damante ed Eleonora Incardona, compagna del milanista Samuele Ricci, influencer e bordocampista di DAZN. Tra i "padroni di casa", spiccano il presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio. Inoltre, inquadrati in tribuna anche il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, e l'ex Milan Demetrio Albertini.

 

