lunedì 17 novembre 2025
La frecciata del ct della Norvegia a Gattuso: "Noi non belli? Lui da giocatore..."

Solbakken in sala stampa risponde alle domande dei cronisti dopo la vittoria di Milano
Chiara Zucchelli
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

INVIATA A MILANO - Il ct della Norvegia è al settimo cielo dopo la vittoria contro l'Italia. Logico, visto che la Norvegia si è qualificata al Mondiale battendo 4-1 l'Italia. Stale Solbakken racconta la sua gioia, dice che avrebbe voluto bere vino rosso in campo invece di tornare nello spogliatoio, dice che si è scusato con Gattuso e Buffon per un eccesso di esultanza ma poi, quando un giornalista norvegese gli riporta che il ct azzurro ha definito la sua squadra "forte, ma non bella esteticamente" non resiste e tira una frecciata al collega. "Siamo un mix di fisicità e altro, ma d'altronde anche lui da giocatore non faceva un gioco così esteticamente bello... Noi nel primo tempo siamo stati un po' timidi, nel secondo tempo invece abbiamo fatto dei cambiamenti che sono andati bene. E alcuni giocatori dovevano svegliarsi". Sul sorteggio dei gironi, Solbakken dice: "Vedremo, adesso godiamoci questa serata di festa. Poi chissà, per adesso siamo semplicemente felicissimi".

Il ct e le parole su Haaland

A conclusione della sua conferenza, Solbakken chiude così: "Come definirei Haaland con una parola? Macchina da gol". Essenziale. Così come in campo. Il suo ct, come Guardiola, se lo gode. E come loro tutto il calcio norvegese.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

