Italia, le possibili avversarie ai playoff per il Mondiale 2026: tutte le fasce e le combinazioni

E adesso non resta che sperare in un pizzico di buona sorte. Perché mai come stavolta la classica banalità del: "Pensiamo a noi, chi capita capita" non è vera. E quindi il sorteggio di giovedì alle 13 sarà determinante perché adesso, con la fine delle partite dei gironi di qualificazione, si è definito il quadro dei playoff per il Mondiale 2026 . L'Italia sarà l'assoluta protagonista (purtroppo..) del sorteggio di Zurigo visto che, nonostante la sconfitta a San Siro contro la Norvegia , si presenta all'urna con il ranking più alto di tutte. Quindi sarà inserita in prima fascia, insieme a Danimarca , Turchia e Ucraina . La squadra di Gattuso dunque giocherà la semifinale in gara secca in casa (favorita Bergamo come città ospitante). Mentre per decidere la nazionale ospitante della finale ci sarà un altro sorteggio. I Playoff si giocheranno a marzo 2026: la semifinale il 26, mentre il 31 la finale.

Italia, i possibili scenari per i playoff

Da testa di serie, l'Italia in semifinale potrà incontrare solamente le squadre della quarta fascia, dunque quelle che hanno raggiunto il miglior risultato in Nations League che nel girone di qualificazione sono finite fuori dalle prime due posizioni. Gli Azzurri possono pescare dall'urna di Zurigo la Svezia, l'Irlanda del Nord, la Romania o la Macedonia del Nord, stasera sconfitta dal Galles. In caso di accesso alla finale dei playoff, l'Italia andrebbe ad affrontare una delle vincitrici delle semifinali andate in scena tra le squadre di seconda e terza fascia, composte dalle nazionali che sono arrivate seconde nel girone di qualificazione. I pericoli per gli Azzurri sono parecchi. Nella seconda fascia troviamo infatti Galles, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca. Mentre nella terza fascia ci sono Albania, Kosovo, Irlanda e Bosnia-Erzegovina.

Sorteggi playoff Mondiale 2026, tutte le fasce

Nel dettaglio, quindi, ecco tutte la fasce in base al ranking.

PRIMA FASCIA: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina

SECONDA FASCIA: Polonia, Galles, Repubblica Ceca, Slovacchia

TERZA FASCIA: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

QUARTA FASCIA: Macedonia del Nord, Svezia, Irlanda del Nord, Romania

Quante squadre andranno al Mondiale dai playoff

Di queste sedici squadre quattro andranno al Mondiale americano. Le altre dodici resteranno a casa a leccarsi le ferite. L'Italia spera che, dopo due edizioni sul divano, stavolta sia la volta buona. Non sarà semplice, però, e allora la speranza è che davvero la fortuna possa sorridere a Gattuso e agli Azzurri.