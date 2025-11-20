L'Italia U19 si qualifica alla fase elite dell'Europeo: Idele decisivo contro la Polonia

Italia U19 alla fase elite: il sorteggio

L'appuntamento è ora fissato al 10 dicembre, quando l'Italia conoscerà le tre avversarie nella seconda fase di qualificazione prevista per nella primavera del 2026. Si formeranno sette gironi da quattro squadre, che andranno poi a determinare le nazionali che si uniranno ai padroni di casa del Galles nella fase finale dell'Europeo, prevista dal 28 giugno all'11 luglio. Queste le parole del ct Bollini: "In tre partite abbiamo segnato nove gol e non ne abbiamo subiti: questo significa che siamo sulla strada giusta. Lo scorso anno siamo stati poco fortunati nel sorteggio dell’élite round, ma la buona sorte va ricercata: questa squadra ha fatto di tutto per arrivare al primo posto e lo ha meritato”.