giovedì 20 novembre 2025
L'Italia U19 si qualifica alla fase elite dell'Europeo: Idele decisivo contro la Polonia

L'Italia U19 si qualifica alla fase elite dell'Europeo: Idele decisivo contro la Polonia

Gli azzurrini vincono e si garantiscono un posto nella seconda fase di qualificazione, con sorteggio fissato per il prossimo 10 dicembre
1 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Una rete di Javison Idele, esterno dell'Atalanta al primo gol in Nazionale, vale la vittoria per 1-0 sulla Polonia e la qualificazione alla fase elite dell'Europeo di categoria per l'Italia U19. Gli azzurrini di di Alberto Bollini chiudono così in testa al Gruppo 9, superando così la prima fase di qualificazione.

Italia U19 alla fase elite: il sorteggio

L'appuntamento è ora fissato al 10 dicembre, quando l'Italia conoscerà le tre avversarie nella seconda fase di qualificazione prevista per nella primavera del 2026. Si formeranno sette gironi da quattro squadre, che andranno poi a determinare le nazionali che si uniranno ai padroni di casa del Galles nella fase finale dell'Europeo, prevista dal 28 giugno all'11 luglio. Queste le parole del ct Bollini: "In tre partite abbiamo segnato nove gol e non ne abbiamo subiti: questo significa che siamo sulla strada giusta. Lo scorso anno siamo stati poco fortunati nel sorteggio dell’élite round, ma la buona sorte va ricercata: questa squadra ha fatto di tutto per arrivare al primo posto e lo ha meritato”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

