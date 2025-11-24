Il baby romanista Arena protagonista al Mondiale Under 17: "Con Gasperini imparo, l'Italia è il mio sogno"

Sono giovani, forti e giustamente sognano. Dopo aver dominato il Gruppo A – chiuso a punteggio pieno battendo i padroni di casa del Qatar, la Bolivia e il Sudafrica – e aver eliminato la Cechia, l’Uzbekistan, campione d’Asia, e il Burkina Faso, l'Italia gioca oggi la prima storica semifinale del Mondiale Under 17. Appuntamento alle 16.30 locali (14.30 italiane, diretta su Rai Sport), sul campo 5 dell’Aspire Zone di Doha, contro l’Austria. Gli Azzurri non vogliono fermarsi e Antonio Arena , attaccante della Roma, nato in Australia, 16 anni, lo ammette.

Di te si parla da tempo, Gasperini ti ha già convocato in prima squadra.

"Allenarmi con lui e la prima squadra mi piace, imparo tantissimo".

A Roma dove vivi?

"Nel convitto della società".

Pronti per la semifinale?

"Sì. Siamo già orgogliosi di aver fatto la storia, ma abbiamo lavorato per guadagnarci un posto in finale. Speriamo di farcela. Cerchiamo di recuperare il più possibile, dato che giochiamo ogni 3 giorni, e cerchiamo anche di passare un po' di tempo insieme fuori dal campo da calcio, più come amici che come compagni di squadra".

Cosa significa per te la Nazionale?

"Per me è un vero onore indossare questa maglia. Sono molto grato per l'opportunità che mi è stata data e darò sempre il massimo in ogni partita fino alla fine".

I tuoi sogni?

"Giocare il Mondiale e la Champions League".

L'Australia ti manca visto che sei nato a Sydney?

"Mi manca l'Australia, sì, perché è stata la mia casa per 14 anni. Lì ho la mia famiglia e i miei amici, che riesco a vedere solo una volta all'anno, ma fa parte del sacrificio e va bene così".

A 16 anni, in fondo, i sogni sono i più grandi compagni di viaggio, anche se si deve attraversare il mondo per conquistarli.