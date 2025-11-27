Dal sushi ad Aldo, Giovanni e Giacomo fino alla "letterina" della Roma: Pisilli svela tutto
"Vincere il Mondiale con l’Italia, così come lo scudetto con la Roma sono i miei sogni nel cassetto”. Si confida così Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista giallorosso ha parlato così nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Vivo Azzurro TV nel corso dell'ultimo raduno degli Azzurrini a Tirrenia.
Le passioni di Pisilli, oltre al campo
"Ho rivisto Lupin per la terza volta poco fa. Film? Mi piacciono molto quelli italiani che fanno ridere, su tutti Aldo, Giovanni e Giacomo". Pisilli si racconta a 360 gradi, sulla vita dentro e fuori dal campo. Film, serie ma anche cibo... Il preferito? "Sushi! E pensare che fino a due anni fa non potevo vederlo...".
La lettera della Roma e l'importanza della famiglia
"Da piccolo giocavo a tennis mentre mio fratello faceva calcio. Quando mi fermavo a vedere gli allenamenti chiedevo a mia nonna quando potessi iniziare anche io. Trovavo il pallone più affascinante e a forza di chiedere…". Il centrocampista ha raccontato così i primi inizi, a Casal Palocco, zona residenziale a Roma Sud. Il classe 2004 ha ricordato l'arrivo alla Roma. In particolar modo, interessante il modo con cui ha scoperto di essere stato preso: “Ero molto piccolo. Mia madre mi fece una sorpresa facendomi trovare a tavola la lettera della società sotto la tovaglia. Tutta la famiglia mi è sempre stata di grande aiuto: andare ad allenarsi a Trigoria voleva dire organizzare i turni e gli spostamenti, conciliando gli orari con il lavoro. Sono sempre stati importanti i miei nonni che spesso mi accompagnavano”.
"Baldini ha portato entusiasmo e trasmesso valori umani e tattici"
Quindi, un commento anche sull'attualità. Pisilli è un leader dell'Italia u-21 di Baldini. Sul commissario tecnico si è espresso così: "Ha portato entusiasmo. Ci ha trasmesso valori umani e tattici. È partito dalle basi, dicendoci che in primis dobbiamo essere delle brave persone, degli uomini veri. Ci dice di allenarci sempre a cento all’ora e in campo si vede. Non era facile in così poco tempo creare questa unione e questa alchimia fra di noi: il merito è il suo”