Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dal sushi ad Aldo, Giovanni e Giacomo fino alla "letterina" della Roma: Pisilli svela tutto

Il centrocampista giallorosso e dell'under-21 ha svelato il proprio sogno nel cassetto sia con la Nazionale che con il club
3 min
TagsPisilliRomaItalia
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

"Vincere il Mondiale con l’Italia, così come lo scudetto con la Roma sono i miei sogni nel cassetto”. Si confida così Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista giallorosso ha parlato così nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Vivo Azzurro TV nel corso dell'ultimo raduno degli Azzurrini a Tirrenia. 

Le passioni di Pisilli, oltre al campo

"Ho rivisto Lupin per la terza volta poco fa. Film? Mi piacciono molto quelli italiani che fanno ridere, su tutti Aldo, Giovanni e Giacomo". Pisilli si racconta a 360 gradi, sulla vita dentro e fuori dal campo. Film, serie ma anche cibo... Il preferito? "Sushi! E pensare che fino a due anni fa non potevo vederlo...". 

La lettera della Roma e l'importanza della famiglia

"Da piccolo giocavo a tennis mentre mio fratello faceva calcio. Quando mi fermavo a vedere gli allenamenti chiedevo a mia nonna quando potessi iniziare anche io. Trovavo il pallone più affascinante e a forza di chiedere…". Il centrocampista ha raccontato così i primi inizi, a Casal Palocco, zona residenziale a Roma Sud. Il classe 2004 ha ricordato l'arrivo alla Roma. In particolar modo, interessante il modo con cui ha scoperto di essere stato preso: “Ero molto piccolo. Mia madre mi fece una sorpresa facendomi trovare a tavola la lettera della società sotto la tovaglia. Tutta la famiglia mi è sempre stata di grande aiuto: andare ad allenarsi a Trigoria voleva dire organizzare i turni e gli spostamenti, conciliando gli orari con il lavoro. Sono sempre stati importanti i miei nonni che spesso mi accompagnavano”. 

"Baldini ha portato entusiasmo e trasmesso valori umani e tattici"

Quindi, un commento anche sull'attualità. Pisilli è un leader dell'Italia u-21 di Baldini. Sul commissario tecnico si è espresso così: "Ha portato entusiasmo. Ci ha trasmesso valori umani e tattici. È partito dalle basi, dicendoci che in primis dobbiamo essere delle brave persone, degli uomini veri. Ci dice di allenarci sempre a cento all’ora e in campo si vede. Non era facile in così poco tempo creare questa unione e questa alchimia fra di noi: il merito è il suo

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Il grande gol in under-21Pisilli, il futuro in un mese

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS