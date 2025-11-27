Buffon indignato per i fischi contro l'Italia: "Punzecchiare sempre, creare zizzania e disturbo..."
Italia-Norvegia resta una ferita aperta. Non solo per il risultato finale, ma anche per quello che è successo sugli spalti di San Siro. Gigi Buffon, ex portiere che attualmente capo delegazione dell'italia di Gennaro Gattuso, ne ha parlato apertamente ai microfoni di Dazn: "Non ho mai visto una Nazionale al 55' incominciare a essere insultata e contestata. È un qualcosa che non ho mai visto, mi sono vergognato perché puoi fischiarla al 90' ma non a metà partita. Non c'è mai qualcosa di costruttivo e che dia fiducia verso quello che è un obiettivo importante come quello del Mondiale. Sembra ci si diverta a punzecchiare sempre e a creare zizzania e disturbo".
Buffon e il momento dell'Italia
"Una Nazionale, anche se dovesse arrivare al Mondiale, viene contaminata da una cosa come questa. Tutti vogliamo rivivere certe emozioni, prima però dobbiamo predisporci a viverle", ha aggiunto Buffon.