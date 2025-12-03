L'Uefa assegna l'organizzazione degli Europei femminili Under 19 del 2029 all'Italia
Le parole del presidente Gravina
“L’organizzazione della fase finale del campionato europeo Under 19 è un riconoscimento importante per la Figc e per l’intero movimento femminile italiano - dichiara il presidente Gabriele Gravina - nel percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso, ospitare una manifestazione il cui interesse è in costante crescita rappresenta un tassello fondamentale, in grado di generare un considerevole volano per l’attività e una ricaduta positiva sui territori coinvolti. Alle amministrazioni di Abruzzo e Marche va il mio personale ringraziamento per la visione e per la disponibilità che hanno manifestato. Come Federazione crediamo molto in questa progettualità e ci faremo trovare pronti per questo prestigioso appuntamento”.