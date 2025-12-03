Le parole del presidente Gravina

(Svizzera) - Il Comitato Esecutivo Uefa, che si è riunito a, ha assegnato all'Italia l'organizzazione della fase finale dell'del. Quattro le sedi di gara, due per regione, con la Figc che organizzerà l'evento in collaborazione con la Regionee la Regione: l'Europeo Under 19 Femminile si giocherà allo stadio ‘Guido Angelini’ di Chieti, al ‘Bruno Recchioni’ di Fermo, al ‘Pavone-Mariani’ di Pineto e al ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto.

“L’organizzazione della fase finale del campionato europeo Under 19 è un riconoscimento importante per la Figc e per l’intero movimento femminile italiano - dichiara il presidente Gabriele Gravina - nel percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso, ospitare una manifestazione il cui interesse è in costante crescita rappresenta un tassello fondamentale, in grado di generare un considerevole volano per l’attività e una ricaduta positiva sui territori coinvolti. Alle amministrazioni di Abruzzo e Marche va il mio personale ringraziamento per la visione e per la disponibilità che hanno manifestato. Come Federazione crediamo molto in questa progettualità e ci faremo trovare pronti per questo prestigioso appuntamento”.