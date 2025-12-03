Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
L'Uefa assegna l'organizzazione degli Europei femminili Under 19 del 2029 all'Italia 

La decisione è stata ufficializzata a Nyon dal Comitato Esecutivo: il torneo si giocherà in Abruzzo e nelle Marche
TagscalcioUefaeuropei femminili under 19
NYON (Svizzera) - Il Comitato Esecutivo Uefa, che si è riunito a Nyon, ha assegnato all'Italia l'organizzazione della fase finale dell'Europeo Under 19 femminile del 2029. Quattro le sedi di gara, due per regione, con la Figc che organizzerà l'evento in collaborazione con la Regione Abruzzo e la Regione Marche: l'Europeo Under 19 Femminile si giocherà allo stadio ‘Guido Angelini’ di Chieti, al ‘Bruno Recchioni’ di Fermo, al ‘Pavone-Mariani’ di Pineto e al ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto.  

Le parole del presidente Gravina

“L’organizzazione della fase finale del campionato europeo Under 19 è un riconoscimento importante per la Figc e per l’intero movimento femminile italiano - dichiara il presidente Gabriele Gravina - nel percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso, ospitare una manifestazione il cui interesse è in costante crescita rappresenta un tassello fondamentale, in grado di generare un considerevole volano per l’attività e una ricaduta positiva sui territori coinvolti. Alle amministrazioni di Abruzzo e Marche va il mio personale ringraziamento per la visione e per la disponibilità che hanno manifestato. Come Federazione crediamo molto in questa progettualità e ci faremo trovare pronti per questo prestigioso appuntamento”

 

