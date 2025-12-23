Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Gattuso senza filtri sul Mondiale, la frase che racconta tutto: "Non rifaremo..."

Il ct si racconta poco prima del Natale e si aspetta un grande 2026: "Ho visti atteggiamenti positivi"
2 min
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

ROMA - La scelta di accettare la panchina azzurra è stata immediata, istintiva: “Quando mi è stato proposto di diventare Ct ho detto subito di sì. Sono orgoglioso di rappresentare il mio Paese, mi sento un privilegiato”. Una responsabilità che Gattuso conosce bene da sempre e che oggi affronta con consapevolezza e dedizione. Il ct si racconta a Vivo Azzurro in attesa del Natale: “È sempre qualcosa di bello, mi piace. Sono uno che lascerebbe l’albero tutto l’anno dentro casa perché ti porta serenità, allegria e mi fa ricordare l’infanzia, quando c’era poco, ma quel poco che arrivava era sempre bene accetto”.

Gattuso verso il Mondiale: "Un chiodo fisso"

I primi sei mesi raccontano di una Nazionale ritrovata: cinque vittorie e una sola sconfitta. “Ho visto atteggiamenti molto positivi, mentalità positiva e grande senso di appartenenza. I ragazzi stanno cercando di dare tutto quello che hanno”. Un’identità ricostruita dopo momenti difficili, anche grazie a sacrificio e spirito di gruppo: “Un gruppo non si crea stando solo tre o quattro giorni insieme". Lo sguardo ora è rivolto ai play-off di marzo, ma senza bruciare le tappe: “Il chiodo fisso è andare al Mondiale, tornare lì dove siamo stati per tantissimi anni, anche da protagonisti. Dobbiamo volerlo a tutti i costi, non cominciare a vedere i fantasmi alla prima difficoltà”. È troppo presto per pensare al match con l’Irlanda del Nord, meglio concentrarsi sul presente: “Devo vivere alla giornata. Non sono più il Gattuso di una volta, quello che aveva un obiettivo e si preparava solo per quello. Oggi sono una persona diversa, faccio un lavoro totalmente diverso. Sono il primo a dover dare tranquillità, devo sbagliare il meno possibile e fare le scelte giuste. Se mi mettessi a pensare adesso alla partita di marzo non ci arriverei lucido. La lucidità e l’energia si devono perdere oggi su quello che andiamo a vedere, su quello che propone il nostro calcio e sulle scelte che dobbiamo fare. Quando arriveremo a Coverciano, in quei dieci giorni ci dedicheremo a preparare al meglio la partita".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Zaccagni sulla Nazionale e Gattuso...Lazio, è il giorno della verità: c'è ansia per il verdetto

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS