Gravina: "Scontri tra tifosi una vergogna. Mondiali? Vi dico perché Gattuso è come un frate francescano"

“Non possiamo accettare che la gente si incontri in autostrada per picchiarsi. Questa è delinquenza a tutti gli effetti, è una vergogna”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina , a margine del consiglio federale odierno che ha approvato il budget federale per il 2026, è intervenuto così sugli episodi di violenza tra tifosi che nelle ultime due domeniche hanno riempito le pagine di cronaca, gettando delle ombre inquietanti sui comportamenti dei sostenitori del calcio. “Dispiace però che ci sia una penalizzazione di soggetti virtuosi, che per il comportamento di pochi venga penalizzata un’intera comunità. Dobbiamo lavorare per rendere la responsabilità sempre più individuale”, ha aggiunto il numero uno della federazione, riferendosi al divieto di trasferta già scattato per le tifoserie di Roma e Fiorentina e su quello probabilmente in arrivo per quelle di Napoli e Lazio.

Gravina e le polemiche sul mancato stage di febbraio

A due mesi dal playoff per l’accesso al Mondiale, Gravina è tornato anche a parlare del mancato stage di febbraio, mai organizzato a causa delle esigenze di calendario dei club, e della preparazione degli azzurri al doppio appuntamento decisivo di marzo contro l'Irlanda del Nord e poi, in caso di vittoria, contro una tra Galles e Bosnia. “A mio avviso si poteva fare qualcosa in più – ha spiegato – ma lo stage non ci sarà, ormai lo sappiamo. Non deve però essere un alibi per nessuno. Ieri sera, alle 23.30, ho visto il ct Gattuso in video con buona parte dei calciatori italiani che giocano in Premier: da Calafiori a Chiesa, passando per Coppola, Donnarumma, Vicario, Leoni e Gnonto. Noi facciamo grande affidamento sulle nostre capacità interne. Sappiamo che non dobbiamo chiedere supporto, tanto la risposta non sempre sarà positiva. Confidiamo nel pubblico di Bergamo per la prima partita e nel grande attaccamento dei nostri calciatori. Monitoriamo i ragazzi. Gattuso ha scelto la veste del frate francescano, va sempre in giro per parlare coi calciatori: ieri era a Londra, nei giorni scorsi è andato a trovare Retegui e ha parlato anche con Verratti. Stiamo anche lavorando per dare un supporto mentale”. È una questione soprattutto di testa, di motivazioni. “Se superiamo criticità mentali, sappiamo che in condizioni normali la nostra è una Nazionale molto molto forte”, ha concluso Gravina.