Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 28 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Italia, Buffon pensa già ai playoff: "Non sono teso, ma..."

Il capo delegazione della Nazionale, nel giorno del suo compleanno, è tornato a parlare dell'avvicinamento agli spareggi che valgono l'accesso ai Mondiali
2 min
TagsBuffonItaliaMondiali 2026
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Nel giorno del suo 48° compleanno, Gianluigi Buffon è tornato a proiettarsi verso i playoff che mettono in palio il pass per i prossimi Mondiali. L'Italia sarà protagonista in semifinale il 26 marzo contro l'Irlanda del Nord, in gara unica, e proverà a qualificarsi per la finale contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina.

Italia, Buffon: "Playoff Mondiali? Teso no, ma ci penso"

Nel corso dell'intervista concessa a Rai Radio1, ospite del programma "Un Giorno da Pecora", Gianluigi Buffon ha parlato dello stato d'animo con cui sta vivendo l'avvicinamento ai playoff di marzo, che potrebbero consentire alla Nazionale di Gennaro Gattuso di centrare l'ambita qualificazione: "Già teso per gli spareggi mondiali? Teso no ma certo ci penso, è il nostro lavoro, il nostro obiettivo e le vittorie vanno preparate", ha sottolineato il capo delegazione azzurro.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Buffon, Serie A godibileBuffon e la forza di Del Piero

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS