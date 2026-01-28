Italia, Buffon pensa già ai playoff: "Non sono teso, ma..."

Nel giorno del suo 48° compleanno, Gianluigi Buffon è tornato a proiettarsi verso i playoff che mettono in palio il pass per i prossimi Mondiali . L'Italia sarà protagonista in semifinale il 26 marzo contro l'Irlanda del Nord , in gara unica, e proverà a qualificarsi per la finale contro la vincente di Galles-Bosnia Erzegovina .

Italia, Buffon: "Playoff Mondiali? Teso no, ma ci penso"

Nel corso dell'intervista concessa a Rai Radio1, ospite del programma "Un Giorno da Pecora", Gianluigi Buffon ha parlato dello stato d'animo con cui sta vivendo l'avvicinamento ai playoff di marzo, che potrebbero consentire alla Nazionale di Gennaro Gattuso di centrare l'ambita qualificazione: "Già teso per gli spareggi mondiali? Teso no ma certo ci penso, è il nostro lavoro, il nostro obiettivo e le vittorie vanno preparate", ha sottolineato il capo delegazione azzurro.