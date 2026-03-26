Gattuso, è il giorno delle scelte: Bastoni non si tira indietro. La possibile formazione dell’Italia
Gattuso ha spiegato bene i pericoli da annusare, i lanci lunghi degli irlandesi e un po’ meno come proverà ad assistere Kean e Retegui. L’attacco dell’Italia sarà anche la miglior difesa. Il ct ha preparato una partita di dominio, di pressione altissima e di contrasto per evitare le ripartenze. Tonali e Barella dovranno salire a caccia del pallone, accompagnando le due punte centrali e spegnendo qualsiasi tentativo di contropiede. Locatelli resterà a guardia della difesa a tre. Politano e Dimarco le due ali. Cinque uomini in costante proiezione offensiva. C’è un solo teorico dubbio da risolvere e appartiene a Bastoni, ieri apparso (nel quarto d’ora di rifinitura visibile ai media) ancora controllato nei movimenti. In attesa di conferma definitiva, è annunciato nel blocco dei titolari. Niente calcoli, pensando all’eventuale finale del 31. Le possibilità di impiego sono in aumento, Gattuso lo vuole recuperare. La tabella studiata con il difensore dell’Inter e lo staff medico azzurro è stata rispettata. Lunedì Alessandro si era allenato al 30-35% con la squadra, ha rivelato il ct, e ieri ha intensificato la preparazione. Sta bene e il dolore è diminuito. Sotto un diluvio ininterrotto che ha accompagnato tutto l’allenamento, ha ripreso a calciare il pallone, almeno nei primi minuti della seduta non sparava cannonate, ma tutto lascia pensare che possa farcela per completare il reparto con Mancini e Calafiori.
I movimenti sulla fascia: c'è Politano
Sembra un piano mirato per la semifinale con l’Irlanda del Nord. Se il ct avesse voluto preservarlo, si sarebbe comportato in un altro modo. Per prudenza e tenere pronte le alternative, Bastoni in allenamento ha iniziato accanto a Buongiorno, il cambio designato nel caso in cui si dovesse arrendere nelle prossime ore. Scalvini gode di alcuni pronostici (non il nostro), ma si muoveva dall’altra parte del campo. Motivo semplice. Non ha mai fatto il centrale nella difesa dell’Atalanta e anche nel gioco delle coppie azzurre viene considerato centrale di destra o di sinistra. Gatti è il doppione di Mancini. Coppola, a meno che non abbia scalato posizioni in ritiro, è stato convocato come settimo. Tutti gli altri dubbi erano già caduti. Politano non ha alcun problema fisico e scenderà in campo dal primo minuto. Mai esistita la possibilità che Palestra potesse scalzarlo. Gattuso lo voleva testare e non esclude di farlo esordire in corsa: l’esterno di proprietà Atalanta potrebbe avere più chance da titolare in un’eventuale finale con il Galles.
Le riserve: chi è pronto a subentrare
Pio Esposito si candida per la staffetta con Kean, appena recuperato da un trauma alla caviglia. Cristante e Pisilli i cambi principali a centrocampo. Retegui rigorista nei 90 o 120 minuti, ma tutta la Nazionale si è esercitata al tiro. Scamacca l’unico indisponibile. Ventotto convocati, solo 23 a referto, cinque in tribuna. Con il centravanti dell’Atalanta dovrebbero restare esclusi dalla distinta Caprile (quarto portiere), Coppola, Cambiaghi e uno tra Frattesi e Cambiaso.
Gattuso ha spiegato bene i pericoli da annusare, i lanci lunghi degli irlandesi e un po’ meno come proverà ad assistere Kean e Retegui. L’attacco dell’Italia sarà anche la miglior difesa. Il ct ha preparato una partita di dominio, di pressione altissima e di contrasto per evitare le ripartenze. Tonali e Barella dovranno salire a caccia del pallone, accompagnando le due punte centrali e spegnendo qualsiasi tentativo di contropiede. Locatelli resterà a guardia della difesa a tre. Politano e Dimarco le due ali. Cinque uomini in costante proiezione offensiva. C’è un solo teorico dubbio da risolvere e appartiene a Bastoni, ieri apparso (nel quarto d’ora di rifinitura visibile ai media) ancora controllato nei movimenti. In attesa di conferma definitiva, è annunciato nel blocco dei titolari. Niente calcoli, pensando all’eventuale finale del 31. Le possibilità di impiego sono in aumento, Gattuso lo vuole recuperare. La tabella studiata con il difensore dell’Inter e lo staff medico azzurro è stata rispettata. Lunedì Alessandro si era allenato al 30-35% con la squadra, ha rivelato il ct, e ieri ha intensificato la preparazione. Sta bene e il dolore è diminuito. Sotto un diluvio ininterrotto che ha accompagnato tutto l’allenamento, ha ripreso a calciare il pallone, almeno nei primi minuti della seduta non sparava cannonate, ma tutto lascia pensare che possa farcela per completare il reparto con Mancini e Calafiori.