Gattuso, è il giorno delle scelte: Bastoni non si tira indietro. La possibile formazione dell’Italia

Gattuso ha spiegato bene i pericoli da annusare, i lanci lunghi degli irlandesi e un po’ meno come proverà ad assistere Kean e Retegui. L’attacco dell’Italia sarà anche la miglior difesa. Il ct ha preparato una partita di dominio, di pressione altissima e di contrasto per evitare le ripartenze. Tonali e Barella dovranno salire a caccia del pallone, accompagnando le due punte centrali e spegnendo qualsiasi tentativo di contropiede. Locatelli resterà a guardia della difesa a tre. Politano e Dimarco le due ali. Cinque uomini in costante proiezione offensiva. C’è un solo teorico dubbio da risolvere e appartiene a Bastoni, ieri apparso (nel quarto d’ora di rifinitura visibile ai media) ancora controllato nei movimenti. In attesa di conferma definitiva, è annunciato nel blocco dei titolari. Niente calcoli, pensando all’eventuale finale del 31. Le possibilità di impiego sono in aumento, Gattuso lo vuole recuperare. La tabella studiata con il difensore dell’Inter e lo staff medico azzurro è stata rispettata. Lunedì Alessandro si era allenato al 30-35% con la squadra, ha rivelato il ct, e ieri ha intensificato la preparazione. Sta bene e il dolore è diminuito. Sotto un diluvio ininterrotto che ha accompagnato tutto l’allenamento, ha ripreso a calciare il pallone, almeno nei primi minuti della seduta non sparava cannonate, ma tutto lascia pensare che possa farcela per completare il reparto con Mancini e Calafiori.