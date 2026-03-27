Dimarco esulta col pugnetto quando la Bosnia elimina il Galles: il video dell'Italia diventa virale

Scaramanzia. Scongiuri. E chi più ne ha più ne metta. Le telecamere della Rai, nel post partita di Italia - Irlanda del Nord, hanno pizzicato Dimarco, Pio Esposito e altri azzurri - quelli inquadrati erano solo loro, con il difensore in primo piano - esultare al momento dei rigori che hanno sancito l'eliminazione del Galles. Ovviamente le immagini sono diventate subito virali e, poco ma sicuro, arriveranno anche a Dzeko e compagni.