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venerdì 27 marzo 2026
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Dimarco esulta col pugnetto quando la Bosnia elimina il Galles: il video dell'Italia diventa virale

Le telecamere della Rai pizzicano il difensore e altri Azzurri al momento dei rigori
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Scaramanzia. Scongiuri. E chi più ne ha più ne metta. Le telecamere della Rai, nel post partita di Italia - Irlanda del Nord, hanno pizzicato Dimarco, Pio Esposito e altri azzurri - quelli inquadrati erano solo loro, con il difensore in primo piano - esultare al momento dei rigori che hanno sancito l'eliminazione del Galles. Ovviamente le immagini sono diventate subito virali e, poco ma sicuro, arriveranno anche a Dzeko e compagni.

Dimarco esulta, il video virale

Dovrà essere, ancora una volta, bravo Gattuso a far sì che i suoi giocatori capiscano che in Bosnia, martedì, ci sarà un ambiente di fuoco. E che forse la leggerezza degli Azzurri potrà dare una motivazione in più agli avversari. Meglio andarci cauti. Ed essere pure un po' scaramantici.

 

 

 

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