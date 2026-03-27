L'Italia di Gattuso vince anche in tv: share e telespettatori da record

BERGAMO - L'Italia di Rino Gattuso vince sul campo e in televisione. La semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord, trasmessa ieri sera in diretta su Rai 1 e terminata con il successo della nazionale azzurra per 2-0, è stata seguita da 10.036.000 telespettatori con uno share del 43,82%. Il match è stato deciso dai gol di Tonali e Kean nel secondo tempo. Per dare l'idea del seguito della partita dell'Italia basti pensare che il secondo programma più visto della prima serata di ieri è stata la serie tv "Forbidden Fruit", su Canale 5, con 2.010.000 di spettatori e l'11,7% di share.