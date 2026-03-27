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L'Italia di Gattuso vince anche in tv: share e telespettatori da record

Successo di pubblico per la nazionale azzurra, che continua la corsa verso il Mondiale grazie al 2-0 sull'Irlanda del Nord
2 min
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BERGAMOL'Italia di Rino Gattuso vince sul campo e in televisione. La semifinale dei playoff mondiali contro l’Irlanda del Nord, trasmessa ieri sera in diretta su Rai 1 e terminata con il successo della nazionale azzurra per 2-0, è stata seguita da 10.036.000 telespettatori con uno share del 43,82%. Il match è stato deciso dai gol di Tonali e Kean nel secondo tempo. Per dare l'idea del seguito della partita dell'Italia basti pensare che il secondo programma più visto della prima serata di ieri è stata la serie tv "Forbidden Fruit", su Canale 5, con 2.010.000 di spettatori e l'11,7% di share.

Il programma più visto

La partita di Bergamo tra azzurri e nordirlandesi è così risultata di gran lunga il programma più visto della prima serata di ieri. Anche la finale dei play-off mondiali, che martedì alle 20.45 vedrà l’Italia di scena a Zenica contro i padroni di casa della Bosnia-Erzegovina, sarà trasmessa in diretta dalla prima rete Rai. Vista la posta in palio, il pass per il Mondiale 2026, c'è da immaginare un pubblico ancora più numeroso davanti alle tv di tutta Italia.

 

 

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