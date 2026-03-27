Sinner si sbriga per tifare l'Italia: la risposta ai giornalisti scatena i social

Che Sinner sia ormai il più grande simbolo odierno dello sport italiano nel mondo è fuori da ogni dubbio. Ormai il tennista altoatesino ha raggiunto lo status che pochissimi atleti italiani hanno raggiunto prima di lui, ovvero quello di rappresentare l' Italia nello sport tanto quanto la Nazionale italiana di calcio. Specialmente in un periodo come quello attuale dove il tennis italiano vola, mentre il calcio fa estretmamente fatica. Eppure quella passione per gli Azzurri è impossibile da perdere, e lo sa bene lo stesso Sinner, che aveva un solo pensiero dopo la vittoria contro Tiafoe .

Sinner trova Zverev ma pensa solo alla Nazionale

Il tennista italiano ha battuto lo statunitense con un secco doppio 6-2. Una partita mai combattuta che ha permesso a Sinner di conquistare un posto alle semifinali del Masters 1000 di Miami dopo la recente vittoria del torneo di Indian Wells. Con Alcaraz eliminato, la minaccia più grande per l'altoatesino a questo punto del torneo si chiama Alexander Zverev. Il tedesco ha fatto vedere ottime cose in questo torneo e potrebbe dare filo da torcere al numero due del ranking. Ma il pensiero di Sinner dopo i quarti di finale vinti non era alla prossima sfida contro Zverev, ma piuttosto alla partita dell'Italia, impegnata poco dopo nella semifinale dei playoff per il Mondiale contro l'Irlanda del Nord.

Le parole di Sinner sulla Nazionale

Nella conferenza stampa post partita, Jannik Sinner ha risposto alle domande dei giornalisti, mettendogli anche una certa fretta. Sicuramente non per una questione di maleducazione, che non appartiene di certo allo stile che lo contraddistingue, ma perché di li a poco sarebbe scesa in campo la Nazionale. Gli viene fatta una domanda proprio sulla partita della squadra di Gattuso, e Sinner risponde: "Si certo, guarderò la partita [dell'Italia, ndr]. Infatti dobbiamo sbrigarci un po'. Vediamo cosa ci aspetta. Abbiamo una mentalità positiva. Ci auguriamo dunque una bella partita. Sappiamo cosa c'è in palio perciò darò il mio sostegno".

Sinner e il legame con la Nazionale

Il video ovviamente ha fatto il giro del web in poco tempo scatenando le reazioni dei tifosi. Sono tanti i legami tra la Nazionale e Sinner, che è un grande appassionato di calcio. Tifoso fin da piccolo del Milan, ha sempre dimostrato delle buone cose anche con i piedi: i suoi video nel riscaldamento dove palleggia con una pallina da tennis sono ormai un habituè. Inoltre nel mondo dello sport è un grande amico del capitano dell'Italia Gigio Donnarrumma, con il quale condivide la passione per i videogiochi. Tra l'altro, un anno fa Sinner, proprio in occasione del torneo di Miami, visitò il ritiro della Nazionale italiana, allora allenata da Spalletti, che si trovava in città per delle amichevoli.