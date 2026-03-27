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Alajbegovic, la stellina della Bosnia che piace a mezza Europa, sfida così l'Italia: "Avranno paura di noi"

Alajbegovic, la stellina della Bosnia che piace a mezza Europa, sfida così l'Italia: "Avranno paura di noi"

Il talento del Salisburgo, che con un assist e il rigore decisivo ha trascinato i suoi alla finale contro gli Azzurri, ora vuole il Mondiale. Il Leverkusen se lo è già ripreso
3 min
TagsItaliaBosnia
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Si è preso la responsabilità dell'ultimo rigore, quello decisivo, dopo una partita giocata con personalità, fatta di strappi e dribbling secchi, doppi passi e sterzate, partendo da sinistra per accentrarsi. Anche il tiro di destro è stato notevole, con quel piede ha calibrato per la testa di Dzeko il pallone dell'1-1, quello che ha mandato la Bosnia ai supplementari nella semifinale playoff contro il Galles. E poi, dopo 120' di lotta, è andato sul dischetto: palla da una parte, portiere dall'altra, freddissimo per mandare la Bosnia in finale contro l'Italia a giocarsi i Mondiali. Kerim Alajbegović è tanta roba.

Alajbegović avvisa l'Italia

Classe 2007, 18 anni, Alajbegović è la stellina della Bosnia e del Salisburgo, con cui in questa stagione ha collezionato 36 partite segnando 11 gol e fornendo 3 assist. Quasi sempre in campo e quasi sempre da titolare, nonostante la tenerissima età è già un punto di riferimento del club austriaco ed è seguito da mezza Europa: il suo talento fa gola a tanti, anche se il Bayer Leverkusen si è sbrigato ad esercitare la recompra dal Salisburgo per riportarlo a casa. Adesso si appresta a vivere da protagonista anche la finalissima playoff contro la nazionale di Gattuso: "L'Italia avrà paura", ha avvisato. "Non si può immaginare niente di meglio, ho già perso la voce. Sono orgoglioso della squadra, sapevo che avrei segnato il rigore decisivo. È una sensazione incredibile quello che è successo stasera. Sapevo che l'avrei segnato e che saremmo andati tutti insieme dai tifosi, ed è andata proprio così. Ora giochiamo in casa, l'Italia avrà paura", ha dichiarato Alajbegović in vista del match (in programma il prossimo 31 marzo) che decreterà chi tra Azzurri e Bosnia andrà ai Mondiali.

 

Quanto vale Alajbegović, la stella del Salisburgo

Nato a Colonia, di proprietà del Leverkusen, è stato mandato al Salisburgo per giocare con continuità. I tedeschi hanno incassato due milioni, adesso ne hanno spesi otto per riprenderlo. Il valore, d'altronde, è già raddoppiato: Alajbegović vale almeno 15-20 milioni di euro. E se (l'Italia spera di no...) dovesse andare al Mondiale il cartellino lieviterebbe ancora.

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