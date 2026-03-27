Telecronista argentino impazzisce al gol di Tonali: l'urlo di gioia diventa virale
Una rete che è stata vissuta come una sorta di liberazione. Il gol di Tonali, che ha sbloccato il risultato nella sfida tra l'Italia e l'Irlanda del Nord, ha permesso agli azzurri di rompere l'equilibrio in una sfida che rischiava di complicarsi maledettamente ed ha spalancato all'Italia le porte della vittoria, nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali.
Tonali fa impazzire cronisti e tifosi
Il centrocampista del Newcastle si è avventato su un pallone vacante al limite dell'area di rigore e di prima intenzione lo ha scaraventato alle spalle del portiere dell'Irlanda del Nord, sbloccando il risultato. La rete è stata festeggiata a lungo sugli spalti di Bergamo ed ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi azzurri e degli addetti ai lavori.
Il gol di Tonali raccontato dal cronista argentino
Anche il cronista argentino di Espn si è lasciato andare ed ha raccontato la rete del centrocampista azzurro con un'enfasi eccezionale: il suo racconto, diventato virale in rete, ha colpito tutti. Il giornalista sudamericano sembrava infatti particolarmente preso dalla descrizione del gol che ha spalancato alla Nazionale di Gattuso le porte del successo: quasi come se avesse segnato l'Argentina.
Una rete che è stata vissuta come una sorta di liberazione. Il gol di Tonali, che ha sbloccato il risultato nella sfida tra l'Italia e l'Irlanda del Nord, ha permesso agli azzurri di rompere l'equilibrio in una sfida che rischiava di complicarsi maledettamente ed ha spalancato all'Italia le porte della vittoria, nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali.
Tonali fa impazzire cronisti e tifosi
Il centrocampista del Newcastle si è avventato su un pallone vacante al limite dell'area di rigore e di prima intenzione lo ha scaraventato alle spalle del portiere dell'Irlanda del Nord, sbloccando il risultato. La rete è stata festeggiata a lungo sugli spalti di Bergamo ed ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi azzurri e degli addetti ai lavori.