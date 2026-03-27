Corriere dello Sport.it
venerdì 27 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Telecronista argentino impazzisce al gol di Tonali: l'urlo di gioia diventa virale

Il racconto di un cronista sudamericano, che ha descritto la rete azzurra con particolare enfasi, ha fatto il giro del web
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Una rete che è stata vissuta come una sorta di liberazione. Il gol di Tonali, che ha sbloccato il risultato nella sfida tra l'Italia e l'Irlanda del Nord, ha permesso agli azzurri di rompere l'equilibrio in una sfida che rischiava di complicarsi maledettamente ed ha spalancato all'Italia le porte della vittoria, nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Tonali fa impazzire cronisti e tifosi

Il centrocampista del Newcastle si è avventato su un pallone vacante al limite dell'area di rigore e di prima intenzione lo ha scaraventato alle spalle del portiere dell'Irlanda del Nord, sbloccando il risultato. La rete è stata festeggiata a lungo sugli spalti di Bergamo ed ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi azzurri e degli addetti ai lavori.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Il gol di Tonali raccontato dal cronista argentino 

Anche il cronista argentino di Espn si è lasciato andare ed ha raccontato la rete del centrocampista azzurro con un'enfasi eccezionale: il suo racconto, diventato virale in rete, ha colpito tutti. Il giornalista sudamericano sembrava infatti particolarmente preso dalla descrizione del gol che ha spalancato alla Nazionale di Gattuso le porte del successo: quasi come se avesse segnato l'Argentina. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Una rete che è stata vissuta come una sorta di liberazione. Il gol di Tonali, che ha sbloccato il risultato nella sfida tra l'Italia e l'Irlanda del Nord, ha permesso agli azzurri di rompere l'equilibrio in una sfida che rischiava di complicarsi maledettamente ed ha spalancato all'Italia le porte della vittoria, nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Tonali fa impazzire cronisti e tifosi

Il centrocampista del Newcastle si è avventato su un pallone vacante al limite dell'area di rigore e di prima intenzione lo ha scaraventato alle spalle del portiere dell'Irlanda del Nord, sbloccando il risultato. La rete è stata festeggiata a lungo sugli spalti di Bergamo ed ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi azzurri e degli addetti ai lavori.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

L'Italia di Gattuso vince anche in tvItalia, giochiamocela con Esposito
1
Telecronista argentino impazzisce al gol di Tonali: l'urlo di gioia diventa virale
2
Il gol di Tonali raccontato dal cronista argentino 

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS