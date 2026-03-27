Telecronista argentino impazzisce al gol di Tonali: l'urlo di gioia diventa virale

Una rete che è stata vissuta come una sorta di liberazione. Il gol di Tonali, che ha sbloccato il risultato nella sfida tra l'Italia e l'Irlanda del Nord, ha permesso agli azzurri di rompere l'equilibrio in una sfida che rischiava di complicarsi maledettamente ed ha spalancato all'Italia le porte della vittoria, nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali .

Tonali fa impazzire cronisti e tifosi

Il centrocampista del Newcastle si è avventato su un pallone vacante al limite dell'area di rigore e di prima intenzione lo ha scaraventato alle spalle del portiere dell'Irlanda del Nord, sbloccando il risultato. La rete è stata festeggiata a lungo sugli spalti di Bergamo ed ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi azzurri e degli addetti ai lavori.