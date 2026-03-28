Caso Dimarco, la Figc spiega il gesto di esultanza. E Abodi: "Macché provocazione..."

"Non mi sembra ci sia stato un entusiasmo smodato, parliamo di ragazzi che avevano appena finito la partita. Non c'è niente di censurabile né di provocatorio, cerchiamo di andare oltre: è una polemica senza senso". Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sul caso dell'esultanza di Dimarco, Vicario e Pio Esposito per la qualificazione della Bosnia alla finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. Abodi ha poi aggiunto e rivelato, sorridendo: "Giovedì sera a Bergamo ho urlato. Un primo tempo di tensione e preoccupazione, poi all'intervallo deve esserci stato qualche messaggio inequivocabile di Gattuso. Una volta tornata in campo, la Nazionale si è lasciata andare e ha tirato fuori il meglio. Kean ha quel passo in più, si vede che ha fame e voglia. Abbiamo bisogno di ragazzi educati ma anche sfacciati e appassionati, e lui incarna bene queste cose insieme a Pio Esposito".