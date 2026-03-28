Corriere dello Sport.it
sabato 28 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Caso Dimarco, la Figc spiega il gesto di esultanza. E Abodi: "Macché provocazione..."

Le parole del Ministro per lo Sport e i Giovani sul caso che si è scatenato nel momento della certezza che la finale playoff per i Mondiali 2026 sarebbe stata Bosnia-Italia
TagsAbodiItaliaPlayoff Mondiali 2026
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

"Non mi sembra ci sia stato un entusiasmo smodato, parliamo di ragazzi che avevano appena finito la partita. Non c'è niente di censurabile né di provocatorio, cerchiamo di andare oltre: è una polemica senza senso". Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sul caso dell'esultanza di Dimarco, Vicario e Pio Esposito per la qualificazione della Bosnia alla finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. Abodi ha poi aggiunto e rivelato, sorridendo: "Giovedì sera a Bergamo ho urlato. Un primo tempo di tensione e preoccupazione, poi all'intervallo deve esserci stato qualche messaggio inequivocabile di Gattuso. Una volta tornata in campo, la Nazionale si è lasciata andare e ha tirato fuori il meglio. Kean ha quel passo in più, si vede che ha fame e voglia. Abbiamo bisogno di ragazzi educati ma anche sfacciati e appassionati, e lui incarna bene queste cose insieme a Pio Esposito".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Abodi: "Il risultato finale non può che essere uno, l'Italia il dodici giugno in Canada"

E mentre la della Figc derubrica l'esultanza a un gesto di istinto in un momento postgara in cui i giocatori stavano più che altro pensando a salutare chi gli stava vicino in una zona riservata dello stadio, Abodi invita a concentrarsi sull'obiettivo finale, da centrare nella sfida da dentro o fuori in programma  il prossimo 31 marzo, alle 20:45, a Zenica: "Ci sono tutte le condizioni per far bene a Zenica sia tecniche sia psicologiche. Il materiale umano che abbiamo è migliore di quanto possiamo immaginare e il risultato finale non può che essere uno: l'Italia il dodici giugno in Canada. L'unione mostrata dal gruppo azzurro riporta alla mente le notti dell'Europeo 2021? Quel cuore c'è, un grande merito va a Rino e a tutto lo staff. Si può ricreare quel clima, ma all'epoca si determinò con una persona in più. E io mi auguro che Luca (Vialli) possa metterci qualcosa di suo, da lassù".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Abodi: "Voglio essere a Zenica per tifare Italia"

Abodi è pronto a incastrare tutti gli appuntamenti in agenda tra Rozzano e Roma per essere presenti sugli spalti dello Stadion Bilino Polje: "Non posso cavarmela dicendo che farò il tifo da lontano. Voglio essere a posto con la mia coscienza e soprattutto voglio essere lì a tifare Italia". Il conto alla rovescia è già iniziato. Per l'Italia conta restare concentrata unicamente sul campo e mandare in archivio il monito della Bosnia attraverso i suoi canali social ufficiali: “Ne terremo conto, italiani arroganti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

"Non mi sembra ci sia stato un entusiasmo smodato, parliamo di ragazzi che avevano appena finito la partita. Non c'è niente di censurabile né di provocatorio, cerchiamo di andare oltre: è una polemica senza senso". Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sul caso dell'esultanza di Dimarco, Vicario e Pio Esposito per la qualificazione della Bosnia alla finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. Abodi ha poi aggiunto e rivelato, sorridendo: "Giovedì sera a Bergamo ho urlato. Un primo tempo di tensione e preoccupazione, poi all'intervallo deve esserci stato qualche messaggio inequivocabile di Gattuso. Una volta tornata in campo, la Nazionale si è lasciata andare e ha tirato fuori il meglio. Kean ha quel passo in più, si vede che ha fame e voglia. Abbiamo bisogno di ragazzi educati ma anche sfacciati e appassionati, e lui incarna bene queste cose insieme a Pio Esposito".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

Bosnia, Muharemovic senza freniPjanic racconta la Bosnia
1
Caso Dimarco, la Figc spiega il gesto di esultanza. E Abodi: "Macché provocazione..."
2
Abodi: "Il risultato finale non può che essere uno, l'Italia il dodici giugno in Canada"
3
Abodi: "Voglio essere a Zenica per tifare Italia"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS