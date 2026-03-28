Caso Dimarco, la Figc spiega il gesto di esultanza. E Abodi: "Macché provocazione..."
"Non mi sembra ci sia stato un entusiasmo smodato, parliamo di ragazzi che avevano appena finito la partita. Non c'è niente di censurabile né di provocatorio, cerchiamo di andare oltre: è una polemica senza senso". Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sul caso dell'esultanza di Dimarco, Vicario e Pio Esposito per la qualificazione della Bosnia alla finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. Abodi ha poi aggiunto e rivelato, sorridendo: "Giovedì sera a Bergamo ho urlato. Un primo tempo di tensione e preoccupazione, poi all'intervallo deve esserci stato qualche messaggio inequivocabile di Gattuso. Una volta tornata in campo, la Nazionale si è lasciata andare e ha tirato fuori il meglio. Kean ha quel passo in più, si vede che ha fame e voglia. Abbiamo bisogno di ragazzi educati ma anche sfacciati e appassionati, e lui incarna bene queste cose insieme a Pio Esposito".
Abodi: "Il risultato finale non può che essere uno, l'Italia il dodici giugno in Canada"
E mentre la della Figc derubrica l'esultanza a un gesto di istinto in un momento postgara in cui i giocatori stavano più che altro pensando a salutare chi gli stava vicino in una zona riservata dello stadio, Abodi invita a concentrarsi sull'obiettivo finale, da centrare nella sfida da dentro o fuori in programma il prossimo 31 marzo, alle 20:45, a Zenica: "Ci sono tutte le condizioni per far bene a Zenica sia tecniche sia psicologiche. Il materiale umano che abbiamo è migliore di quanto possiamo immaginare e il risultato finale non può che essere uno: l'Italia il dodici giugno in Canada. L'unione mostrata dal gruppo azzurro riporta alla mente le notti dell'Europeo 2021? Quel cuore c'è, un grande merito va a Rino e a tutto lo staff. Si può ricreare quel clima, ma all'epoca si determinò con una persona in più. E io mi auguro che Luca (Vialli) possa metterci qualcosa di suo, da lassù".
Abodi: "Voglio essere a Zenica per tifare Italia"
Abodi è pronto a incastrare tutti gli appuntamenti in agenda tra Rozzano e Roma per essere presenti sugli spalti dello Stadion Bilino Polje: "Non posso cavarmela dicendo che farò il tifo da lontano. Voglio essere a posto con la mia coscienza e soprattutto voglio essere lì a tifare Italia". Il conto alla rovescia è già iniziato. Per l'Italia conta restare concentrata unicamente sul campo e mandare in archivio il monito della Bosnia attraverso i suoi canali social ufficiali: “Ne terremo conto, italiani arroganti”.
"Non mi sembra ci sia stato un entusiasmo smodato, parliamo di ragazzi che avevano appena finito la partita. Non c'è niente di censurabile né di provocatorio, cerchiamo di andare oltre: è una polemica senza senso". Così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, sul caso dell'esultanza di Dimarco, Vicario e Pio Esposito per la qualificazione della Bosnia alla finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026. Abodi ha poi aggiunto e rivelato, sorridendo: "Giovedì sera a Bergamo ho urlato. Un primo tempo di tensione e preoccupazione, poi all'intervallo deve esserci stato qualche messaggio inequivocabile di Gattuso. Una volta tornata in campo, la Nazionale si è lasciata andare e ha tirato fuori il meglio. Kean ha quel passo in più, si vede che ha fame e voglia. Abbiamo bisogno di ragazzi educati ma anche sfacciati e appassionati, e lui incarna bene queste cose insieme a Pio Esposito".